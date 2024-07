Pablo Chavarría quiere más en Belgrano: la competencia para ser titular

Volvió con otras expectativas desde Europa, le costó entrar y todavía más convertir. Hasta que se despachó con dos goles en las histórica victoria de Belgrano sobre el Inter de Porto Alegre en Brasil en Copa Sudamericana. Para este segundo semestre, Pablo Chavarría quiere más.

“Vamos partido tras partido, así que el objetivo principal ahora es Deportivo Riestra cuando retomemos el campeonato en Alberdi. Un rival muy duro, y de local tenemos que ganar”, resaltó Chavarría.

El festejo de Pablo Chavarría, autor de los dos goles de Belgrano en el primer tiempo ante Inter. (Prensa Belgrano) Foto: Prensa Belgrano

Este sábado concluye la pretemporada del Pirata en Río Segundo, con Chavarría, Franco Jara y Matías Suárez entrenando a la par como los delanteros disponibles para Juan Cruz Real, quien pidió un referente de área para suplir la baja de Lucas Passerini.

“La competencia es sana, nos llevamos muy bien. Después es lógico que todos queremos jugar, estar entre los once. El técnico es el que decide, nosotros estamos a tope”, aseguró.

Pablo Chavarría, delantero de Belgrano. (Prensa Belgrano) Foto: NicoJimenez

En medio de las críticas porque no estaba en su nivel, y del murmullo de la tribuna, a Chavarría no le dejaron de reconocer su despliegue físico, su compromiso con el equipo. “Estas dos semanas trabajamos muy bien en Río Segundo, la pretemporada pasada la hice al 100 por cien también y siempre es importante. Después necesitan los minutos en cancha para tener ritmo”, explicó.

LA EXPULSIÓN QUE FRENÓ SU REENCUENTRO CON EL GOL

El doblete en Brasil le dio otro impulso a Pablo Chavarría, quien ansiaba ese reencuentro con el gol. Pero en su siguiente partido, contra Argentinos Juniors en Alberdi por Liga Profesional, lo expulsaron.

Belgrano recibió a Argentinos Juniors en el estadio Gigante de Alberdi por la cuarta fecha de la Liga Profesional. (Nicolás Bravo / La Voz) Foto: Nicolas Bravo

“El árbitro me reconoció después que no tendría que haberme sacado la primera amarilla. Me dio mucha impotencia dejar al equipo con uno meno. Lo más importante es que el resultado fue positivo (ganó el Pirata 1 a 0).