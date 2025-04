Daniel Oldrá fue presentado como entrenador de Instituto: “Esperemos que sea el club más grande de Córdoba”

Luego de haber estado tres décadas en Godoy Cruz de Mendoza, el club de sus amores, Daniel “el Gato” Oldrá fue presentado como entrenador de Instituto. Este jueves 17 de abril, habló del club que se encontró, por qué no dirigirá este fin de semana anticipó su deseo en Córdoba.

“Esperemos poder revertir a la historia y hacer a la Gloria cada día más grande”, dijo en primera instancia el nuevo DT albirrojo en la conferencia de prensa en el estadio de Alta Córdoba.

Presentación de Daniel Oldrá como DT de Instituto. (Pedro Castillo / La Voz)

Respecto a los motivos por los cuales dejó el color azul de Mendoza para el rojo de Córdoba, analizó: “Me hicieron cambiar un poco la mentalidad. Se que el fútbol argentino es difícil, pero lindo y competitivo”.

“Me entusiasmaron y esto se asimila un poco a lo que yo hice en Godoy Cruz y quienes están abajo. Creo que hay un gran corazón y todo lo que se hace hay que hacerlo primero con eso y luego con la cabeza”, agregó.

Daniel Oldrá habló del proyecto de Instituto

Posteriormente, reveló que le “gustó mucho el proyecto y por eso decidí salir de casi 30 años de mi lugar”. Ante este escenario en la capital, anticipó: “Este desafío es el más importante que voy a tener en mi día”.

Instituto retomó los entrenamientos en el predio de La Agustina. (Nicolás Bravo / La Voz)

El Gato llegó con toda la expectativa y espera que toda la comunidad gloriosa tenga un gran año. “Espero que en el día del mañana sea tan bueno como lo que hicimos en Mendoza”, palpitó.

En cuanto a la columna vertebral de su proyecto, respaldó que lo “principal es darle minutos a los chicos de las inferiores para el futuro del club”. Pero antes hará una serie de tareas: “Conocer al plantel, los chicos, acomodarme, plasmar las ideas y no cambiar de lo que viene haciendo Daniel Miliki Jiménez”.

Daniel Oldrá anticipó el partido entre Instituto y Talleres

En otro apartado, se refirió a los tres cotejos que se vienen y el cierre con Talleres, que será clave para tener chances de pasar a la siguiente fase: “El clásico es muy lindo y a su vez estos partidos van a ser fundamentales para nuestras aspiraciones. Falta un poquito para clasificar a la siguiente ronda, que es el objetivo”.

Luego, explicó los motivos por los cuales no estará presente en el banco de suplentes para el partido con Rosario Central: “No era fácil salir del club en el que estuvo tres décadas. Le pedí a Federico Bessone que me diera una semana porque no es sencillo”.

“Esperemos que sea el club más grande de Córdoba”: dijo Oldrá sobre Instituto

Por último, se permitió soñar y dejó un deseo para la hinchada albirroja. “Caminar y hacer que Instituto sea el club más grande de Córdoba. Todo se puede lograr. Godoy Cruz era el quinto de Mendoza y ahora es el primero”.