“El rumbo del proyecto de Instituto está claro, soñando con un poquito más”, aseguró el mánager

Dos derrotas seguidas, cuatro fechas sin triunfos y sin convertir goles, y un Instituto que se desdibujó. El delicado presente del club de Alta Córdoba, donde afloraron los cuestionamientos, por ejemplo para el mánager deportivo por el mercado de pases.

Federico Bessone recogió el guante. “No estamos en el mejor momento en cuanto a los resultados. Empezamos muy bien y después cuando vimos el fixture y analizamos el primer semestre, sabíamos que iba a ser duro. Los resultados no se han dado en las últimas fechas. En los momentos menos felices, estamos acá hablando, dando explicaciones y poniendo la cara, como tiene que ser”, asumió en una entrevista con Futbolémico, por Radio Showsport.

Federico Bessone, mánager de Instituto, visitó la redacción para grabar el podcast Mundo Gloria. (La Voz)

“Uno entiende desde lo que es el fútbol argentino y cómo se vive. En mi caso, con 52 años, trato de capacitarme y entender las nuevas generaciones y el nuevo fútbol, con el tema de las redes. Pero uno no puede salir del proyecto. Este va a ser el cuarto año de trabajo. Y el rumbo del proyecto está claro y siempre fue para adelante, hasta en momentos de dificultad y que hemos pasado, y los hemos pasado bien. Nos tocó enfrentar ahora a los dos mejores equipos del campeonato son Independiente y Argentinos según considero, en cuanto a rendimiento. El proyecto es firme y es claro”, aseguró.

El presidente Juan Manuel Cavagliatto, de la campaña del ascenso en 2022 a la fecha, le encomendó a Bessone la conformación del plantel. Y defendió su gestión: “Se entiende a los hinchas que quieren ganar todos los partidos y se preocupan si no ganás. Sabíamos de este inicio de campeonato y el equipo que habíamos armado… Hacia donde vamos: eso está muy claro. Nos ilusionamos, vemos que el club está bárbaro, que el equipo está bien. Por ahí volvemos a la realidad, duele, incomoda... Pero este grupo ahí nomás te ilusiona”, certificó.

INSTITUTO Y EL PLANTEL QUE TIENE

“El club es de Primera División, es competitivo, crece en infraestructura, crece en cuanto al plantel, nos ilusiona porque nos da resultados y el fútbol argentino te mete cachetadas. Y como siempre hicimos, laburamos para salir rápido de esos momentos”, resaltó Federico Bessone.

“Yo creo que tenemos mejor plantel que el año pasado... Pero todo es discutible. (Alex) Luna y (Matías) Godoy son dos jugadores que el año pasado se han destacado en la Liga Profesional. Son jugadores de características que el año pasado no teníamos. Mantuvimos la base de titulares del año pasado. La base del equipo titular está y llegaron algunos refuerzos que nos han jerarquizados”, argumentó.

Instituto entrenó este miércoles para el encuentro que disputará este domingo ante Argentinos Juniors. (Ramiro Pereyra / La Voz)

“¿Para qué estamos? Van a pasar estos partidos y vendrá Godoy Cruz de local, que será una prueba paera demostrar si somos fuertes de locales o no. Contra San Lorenzo hicimos muy buen partido, no se mereció perder. También estamos teniendo penales en contra, no digo si fueron o no... Son cosas que te pueden tocar, son polémicos. Yo vi un equipo vivo de Instituto, con nuestras falencias y límites, no merecimos perder”, añadió.

LA ILUSIÓN DE INSTITUTO

“Obviamente el sueño, la ilusión, es clasificar a una copa. Pero es un sueño, entrar en la historia del club. El club nunca lo logró y soñamos con eso. Instituto se tiene que seguir consolidando y siempre soñando con un poquito más. En los últimos años en Primera nos faltó poquito para ese objetivo. Soñamos con eso, pero el objetivo es seguir haciendo crecer a Instituto”, planteó Bessone.

El ex coordinador de las inferiores de Belgrano asumió en La Gloria para hacerse cargo del fútbol profesional

Y también destacó el rol de Cavagliatto: “El que lo conoce a Juan, si te ponés a jugar a las cartas, te va a querer ganar. Si Instituto se presente a hacer lo que sea, quiere que Instituto gane y esté en los mejores lugares. Si hay un hincha de Instituto fanático es nuestro presidente... El sueño de todos es entrar en la historia del club y jugar una copa internacional. Lo olfateamos que está cerca. Yo soy hombre de Juan, soy hombre del presidente, soy hombre de Instituto”.