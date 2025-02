Pedro Troglio y el bache de Instituto en el torneo: “Cuando pierdo me siento una...”

Al momento de dar la cara, Pedro Troglio no se esconde. Y el presente de Instituto lo demanda, con dos derrotas en fila, cuatro fechas sin triunfos, y una notoria merma en la futbolístico. Con lo que afloraron los cuestionamientos. “Cuando pierdo me siento una mala persona”, lanzó el DT Albirrojo.

Pedro Troglio, en la cancha de Platense. (Fotobaires).

“Que se entienda bien claro, es lo que te hace sentir el ambiente. No es que a mí afecte, se como es esto”, explicó Troglio ante la requistoria de Vía Córdoba, por lo que había declarado en Canal C luego del entrenamiento en La Agustina.

“Hace 10 días arrancamos bien y todos decían que inventamos el fútbol, más o menos, y 10 días después sos una basura y te preguntan por los plazos. Y yo plazos no me pongo”, afirmó al reforzar el argumento.

Pedro Troglio, DT de Instituto, en un entrenamiento en el predio. (IACC).

Cuando le preguntaron como tenía que llegarle el mensaje al plantel, comparó: “Siempre pongo el ejemplo de si vas en avión. Si le vas la cara a la azafata y no te quiere mirar, está todo mal. Yo siempre pongo lo mejor y voy para adelante. Hay que transmitir eso”.

Pedro Troglio, DT de Instituto. (Prensa de Instituto)

“Siempre miro el vaso medio lleno y no el vaso medio vacío. Es claro que perdiste algunos partidos de visitante, donde Independiente y River son siempre rivales de cuidado, que no son fáciles en sus canchas. El que era más ‘peleable’, más cuestionable, es el de Platense, y es el partido que más me cuestiono. Y el de San Lorenzo como local”, asumió el DT Albirrojo.

LO QUE VIENE PARA INSTITUTO, ARGENTINOS

“Lo que nos tocó en el calendarío de ser cuatro veces visitante en cinco fechas debe ser único en el mundo. Algunos te dicen: ‘a la vuelta tenemos el calendario a favor’. Sí, pero para la moral de un equipo era bueno tener ahora un par de partidos más de local”, lamentó Troglio.

Instituto entrenó este miércoles para el encuentro que disputará este domingo ante Argentinos Juniors. (Ramiro Pereyra / La Voz)

Este domingo le toca otra parada difícil, Argentinos en La Paternal. “Argentinos Juniors es el mejor equipo del campeonato. En cuanto a juego, en lo que uno ve en los videos. No solamente juega, sino también trabaja muy bien en la fase defensiva”, destacó.

Los rostros de los jugadores de Instituto lo dicen todo: dura derrota en Avellaneda. (Fotobaires).

Y sobre variantes en el equipo, resaltó: “Vamos a ver alguna posibilidad de cambio. Yo estoy conforme, lo que pasa que la conformidad en los resultados negativos no es bien aceptada. Uno tiene que ir viendo de cambiar algún nombre. No voy a la velocidad del periodismo ni de la gente. Voy a mi velocidad, de lo que yo veo y lo que necesito”.