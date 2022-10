Otro capítulo del idilio entre Kudelka y la T: “Si yo armara el fíxture, no enfrentaría nunca a Talleres”

Ovacionado, Frank Kudelka le retribuyó a los hinchas de Talleres un saludo en el campo de juego y palabras de mucho sentimiento en la conferencia post partido, tras la victoria con Lanús por 1 a 0 en el Kempes, con un penal polémico.

“Amo este lugar y a la gente. Me cuesta mucho dirigir acá. Si yo pudiese armar el fixture, me gustaría no enfrentar nunca a Talleres. No sé si algún día volveré como profesional, pero el sentimiento nunca se fue”, aseguró el entrenador.

“La emoción me supera, se que el amor es mutuo. En los días previos me preparo para venir, me ha pasado siempre. Y más allá de algún resultado fortuito, eso no es lo que tengo en cuenta”, aseguró Kudelka.

El amor con el técnico es mutuo

Con Kudelka, Talleres subió del Federal A a Primera en un par de ascensos. Es uno de los técnicos más queridos, y quedó en evidencia por los aplausos, como cuando vino como entrenador de Newell’s. Muy distinto al coro de silbidos para Alexander Medina, el último DT exitoso en barrio Jardín, en el cruce con Vélez por Libertadores.