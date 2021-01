En la presentación de su lista, Siempre Belgrano, Armando Pérez anunció que en caso de ganar su dupla técnica para dirigir al equipo será con Juan Carlos Olave y Esteban González. Y que incluso ya estaban “trabajando”, teniendo en cuenta que el plantel vuelve de unas breves vacaciones este 21 de enero.

Ante esto, Olave y Teté fijaron su posición en una charla por Zoom por la requisitoria periodística. “Armando nos convocó para ser los encargados de la parte deportiva y nos pone contentos. Pero no es nuestra intención participar en la vida política del club, y lo hablamos tambien con la lista de Luifa Artime. Porque el plantel vuelve 19 20 días antes de la elecciones y hay que tomar decisiones muy importantes”, explicó González.

Y añadió: “Hay que elegir al técnico, seamos nosotros o no, refuerzos, la continuidad de futbolistas en el actual plantel... Queremos ser parte de la solución, y estamos a disposición”. Vale recordar que Teté González dirigió al equipo en el último partido (2-2 con Alvarado), tras el alejamiento de Ricardo Caruso Lombardi y su cuerpo técnico.

En sintonía, Olave manifestó: “Nos ofrecieron trabajo en el club que amamos. A Teté le a tocado dirigirlo, a mi todavía no, y por la problemática por la fecha de las elecciones en Belgrano, pensamos que no se puede dar ventajas. Porque sería perjudicial para el resto de la temporada perder la mitad del tiempo de preparación”.

El ex arquero, que además formó parte de la Secretaría Técnica con la actual dirigencia, insistió: “Como dijo Teté, no es nuestra intención jugar políticamente. Sea quien sea, el entrenador debe empezar a trabajar cuanto antes. Si las dos listas están de acuerdo, asumiremos el 21 de enero. Y si no habrá que esperar hasta el 6 de febrero y ver que ocurre con las elecciones”.