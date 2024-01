Nahuel Oyola, un cordobés que hace ocho años está en China enseñando a jugar al fútbol

Hace nueve años, Atilio Oyola, aquel recordado wing izquierdo de Racing de Nueva Italia en los ‘80, preparó las valijas y viajó a China para encarar un proyecto de formación de escuelas de fútbol. Su hijo Nahuel, quien también jugó en la Academia, lo acompañó al año siguiente y se quedó después de que su papá se volvió a Córdoba.

Nahuel habló con Vía Córdoba y contó su experiencia en el país asiático: “Llevo viviendo en China ocho años. Estuve durante cinco en Weinan y ahora estoy en Xi’an, una ciudad más grande”. El año pasado, Atilio, quien abrió el camino, volvió a su Córdoba natal. “Llevábamos mucho tiempo sin regresar aproximadamente cinco años por situaciones de pandemia y bueno, se extraña”, dijo.

Atilio y Nahuel Oyola viveron una experiencia distinta enseñando fútbol en China.

También, el regreso del Oyola mayor tiene un objetivo de continuidad y Nahuel lo reconoció: “La idea de poder concretar en un futuro un proyecto donde podamos llevar niños de nuestra academia para Argentina, a que puedan seguir progresando más en un fútbol puro, creo que ese proceso es que el que necesitan los chicos del club”.

La experiencia de Nahuel Oyola en China

Su trabajo de entrenador y formador con niñas y niños chinos fue fructífera. El mismo Nahuel la cuenta ya que fundó, con otro entrenador chino, su propia academia en Xi’an: “Estamos haciendo muy buen proyecto, con la idea de formar jugadores y llevarlos a un fútbol profesional, o que puedan ser seleccionados para el equipo nacional de china juveniles. Ya tenemos dos niñas en la selección de China y un niño. Un niño en España, dos en Japón y tres fueron a equipos profesionales de China”.

(Gentileza Nahuel Oyola)

Nahuel explicó su función en el proyecto: “Soy coordinador del club, capacito a los entrenadores, estoy a cargo de la metodología y planificación de cada entrenamiento. Tengo el equipo 2012-2011 a cargo. Y empezamos un proceso nuevo con los más pequeños 2016-2017, también a cargo de ese equipo”.

Nahuel Oyola, sus dirigidos y uno de ellos probando el mate bien argentino en Xi'an, China Foto: Nahuel Oyola

Además, contó que se animó en 2023 a dirigir a mayores de 18 años en la 5ta. división del fútbol chino: “Se me dio la oportunidad, hace unos días salimos campeones y tenemos la posibilidad de jugar otra división”.

Nahuel Oyola festeja con sus dirigidos del nuevo equipo en el que entrena en China Foto: Nahuel Oyola

Su crecimiento no sólo es profesional sino también personal. El chino es un idioma complejo y, al principio, necesitaba traductores. Pero, con el tiempo, fue internalizándolo. “Estoy aprendiendo el idioma, ya en entrenamiento no uso un traductor, me desenvuelvo bien con el idioma en la parte de fútbol, y sigo estudiando para poder hablarlo cada día mejor”.

Nahuel Oyola y la vida fuera del fútbol en China

Cuando alguien se radica en países culturalmente muy distintos al originario hay que adaptarse. Y Nahuel Oyola tuvo que hacerlo. Él mismo lo contó: “La comida es muy picante, por suerte me cocino en casa y sigo con las costumbres de Argentina: asado, milanesas, pastas. Se extrañan mucho los amigos, ver un partido, la pasión por el fútbol, la comidas”.

El frío del invierno en China se hace sentir pero la pelota siempre está para Nahuel Oyola Foto: Nahuel Oyola

Pero, a pesar de todo, no se quiere volver por ahora aunque en su contrato de cinco años tenga una cláusula para hacerlo si lo desea. “Me gustaría seguir acá, realmente me gusta el país, sobre todo el lugar de mi trabajo, los niños de nuestro club me dan mucho cariño y eso hace todo más fácil”.

El ascenso de Racing y el Mundial 2022 a la distancia

Entre Argentina y China hay 11 horas de diferencia. Por eso, a Nahuel le costó un poco seguir a la distancia a Racing de Nueva Italia, el equipo del que es hincha, donde vio triunfar a su papá Atilio y en donde él aprendió a amar al fútbol.

En 2022, la Academia ascendió y volvió a la Primera Nacional, un lugar más acorde a su historia que ya lleva casi 100 años. Así lo vivió Nahuel Oyola desde China: “Me emocionó. Lo seguí todo el campeonato. Están haciendo las cosas bien, el club está organizado y está en buen camino. Deseo mucho que sigamos así y podamos llegar a Primera en futuro, pero siempre dando pasos firmes y sin apresurarnos”.

Nahuel Oyola no oculta su amor por Argentina en su escuela de fútbol en China Foto: Nahuel Oyola

Otro hecho que pudo disfrutar Nahuel fue el Mundial ganado por la Selección Argentina en Qatar 2022. “Fue una locura, los chicos de club estaban como locos, lo vivieron mucho. Cada partido llevaba banderas, fotos de Messi y globos. Colgaba en el club y era hermoso, se vivía un clima espectacular”.

Y cerró diciendo: “Ver a Argentina campeón del mundo fue una locura. Ver la gente de Argentina tan feliz, tan emocionada, te ponía la piel de gallina. Hasta el día de hoy cuando vez un video de esos momentos, que creo que nos pasa a todos aún”.