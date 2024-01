Racing de Nueva Italia modelo 2024: las bajas en el plantel, los refuerzos que llegaron y los que llegarían

Sin prisa pero sin pausa se sigue moviendo Racing de Nueva Italia para armar el plantel que jugará la Primera Nacional en 2024. En la mañana del martes se anunció la novena incorporación al plantel dirigido por Diego Pozo.

Se trata del volante mixto Francisco Robles, que jugó el Federal A en la temporada pasada en Sansinena y cuyo pase pertenecía a Talleres que lo dejó libre. Tiene 23 años y ya se integró al equipo albiceleste.

Francisco Robles, que peretenecía a Talleres, es el nuevo jugador de Racing de Nueva Italia Foto: Prensa de Racing

“Me gusta hacer jugar, soy volante central, interno, lo que se dice un volante mixto. Es un gran desafío subir de categoría y además de estar en un club grande como Racing”, se autodefinió Robles en diálogo con radio Sucesos.

LOS JUGADORES QUE NO SIGUEN EN RACING DE NUEVA ITALIA

Entre las bajas del plantel albiceleste para 2024 se destacan las de dos emblemas del ascenso como son el arquero Leonardo “Cali” Rodríguez y el volante Emmanuel Giménez. También se despidió Augusto Berrondo, quien llegó para reforzar en 2023.

Giménez y Rodríguez no seguirán en Racing para 2024 (Foto: La Voz / Ramiro Pereyra).

Tampoco continurarán el defensor Marcio Gómez, los delanteros José Méndez, Marcos Figueroa, Rodrigo Acosta, Francisco Aman, Franco Coronel y Alan Murialdo.

LOS REFUERZOS QUE LLEGARON Y QUE LLEGARÍAN A RACING DE NUEVA ITALIA

Los dirigentes de la Academia cordobesa se movieron rápido para darle con algunos gustos al entrenador Diego Pozo. Además de Robles, el último de los que llegó, se sumaron ocho jugadores más al plantel que volvió al trabajo después de las fiestas de fin de año.

Llegaron el defensor Lautaro Germiniani, y el delantero Facundo Curuchet como los jugadores de más renombre y experiencia.

Curuchet, la nueva cara de Racing (Foto: Prensa CAR).

También firmaron Luca Frenguelli (desde Juniors), el defensor Gonzalo Gamarra (ex Independiente de Chivilcoy, 26 años), el volante Nicolás Sánchez (ex Deportivo Armenio), el mediocampista Rodrigo Sayavedra (ex Brown de Adrogué), el defensor Fernando González y el volante central Alan Olinick.

Racing de Nueva Italia confirmó por sus redes sociales la llegada de Lautaro Germiniani, lateral derecho ex-Patronato. (Prensa Racing de Nueva Italia)

Para retirarse del mercado de pases todavía faltan cerrar un delantero (sonó Claudio Bieler), un arquero y algún jugador más.

Los que firmaron sus primeros contratos profesionales desde las inferiores albicelestes fueron Juan Bono, delantero, de 18 años; Gonzalo Rostagno: volante central de la Primera Local, de 22 años; Román Achaval: enganche de 21; Exequiel Oviedo, también volante creativo de 17. Y el atacante Gonzalo Robles, de 21.