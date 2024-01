Se sorteó la Primera Nacional y habrá clásico entre Racing de Nueva Italia y Estudiantes de Río Cuarto

Las ansiedades de los hinchas de Racing de Nueva Italia y Estudiantes de Río Cuarto se van aumentando a medida que pasa el tiempo. En la siesta del miércoles 3 de enero se conocieron las zonas de la Primera Nacional, el fixture y la fecha de los clásicos.

Así, la Academia cordobesa integrará la zona A junto a Chaco For Ever, Colón, Chacarita, Quilmes, Tristán Suárez, Talleres de Remedios de Escalada, Arsenal, Estudiantes de Caseros, San Miguel, Agropecuario, All Boys, Ferro, San Martín de San Juan, Mitre, Gimnasia y Tiro de Salta, Maipú, Alvarado y Brown de Madryn.

La Academia volvió a la máxima categoría del ascenso con un triunfo ante Brown de Adrogué. (Prensa Racing de Nueva Italia)

Y es justamente contra el equipo patagónico con el que se enfrentará el equipo dirigido por Diego Pozo, de visitante, cuando arranque el torneo en la primer o segunda semana de febrero. El primer partido de local, por la segunda fecha será ante Agropecuario, en Nueva Italia.

El fixture de Estudiantes de Río Cuarto en la Primera Nacional

El Celeste del sur de la provincia, jugará en la Zona B que jugará contra Almirante Brown, Almagro, Defensores de Belgrano, Brown de Adrogué, Deportivo Madryn, Nueva Chicago, Atlético de Rafaela, Gimnasia y Tiro, Chaco For Ever, Atlanta, Colón, Deportivo Morón, Defensores Unidos, Gimnasia de Mendoza, Aldosivi, Temperley y San Telmo.

Víctor Beraldi y Nicolás Foglia vuelven a Estudiantes de Río Cuarto para darle identidad al equipo en la Primera Nacional 2024 Foto: Prensa de Estudiantes de Río Cuarto

Su debut será como local, en el estadio Candini, recibiendo a Deportivo Madryn. Luego, en la segunda fecha viajará a Zárate a jugar ante Defensores Unidos.

¿Cuándo será el clásico entre Racing de Nueva Italia y Estudiantes de Río Cuarto?

El torneo de la Primera Nacional se divide en dos zonas de 19 equipos cada una. Se juega todos contra todos en formato ida y vuelta. Ascenderá el ganador de la final de los ganadores de cada zona y el ganador del Reducido.

Arrancará el primer fin de semana de febrero y habrá partidos interzonales en donde se cruzarán Racing y Estudiantes. Será por la fecha 6 y el partido se jugará en Río Cuarto.