Mario Alberto Kempes tuvo fuertes dichos sobre Lionel Messi y volvió a compararlo con Diego Maradona. El goleador y campeón con Argentina en el Mundial de 1978 aseguró que a la Pulga “siempre le va a faltar cinco para el peso para ponerse un escalón ahí abajo de Diego, pero eso va a ser imposible. Por más que gane lo que gane, nunca podrá compararse a lo que hizo Diego”. Más tarde salió a aclarar sus dichos.

Pero eso no fue todo, ya que a pesar de que lo que se le reclamaba a Messi era que ganara un título con la Selección Argentina, Kempes le quitó valor a la Copa América obtenida ante Brasil, en el Maracaná, al enfatizar que no ganó un Mundial.

“Si quiere ser mejor que Maradona, que no lo va a conseguir por más que gane cuatro mundiales seguidos... El título de campeón del mundo todavía no lo tiene. La Copa del Mundo no la tiene”, aseguró el “Matador”.

Kempes intentó aclarar sus dichos contra Messi

Ante la repercusión que tomaron los dichos de Mario Alberto Kempes contra Lionel Messi, el “Matador” intentó aclarar sus dichos, pero no fue muy claro.

“Ya no sé qué hay que hacer para que se entiendan las cosas en Argentina para que la gente te entienda. La gente quiere entender lo que quieren ellos para pelear y tener problemas, eso ya a mí me ha cansado”, declaró a La Súper Mañana de Radio Suquía.

Pero luego remarcó que “cada uno fue el mejor en su época” y dijo: “Mientras Maradona siga en boca de los abuelos, padres, hijos van a decir que fue el mejor. Y fue el mejor, fue un dios. Mientras que las próximas generaciones lo dirán con Messi. El fútbol es un juego”.

A su vez, enfatizó que “el maradoniano nunca va a permitir que Messi esté por encima de Maradona. Messi nunca va a ser mejor que Maradona. Y no lo vamos a negar, pero ya pasó, ya fue su momento”.