Quién es el reconocido cordobés que integra la lista de los 100 mejores futbolistas de la historia

La provincia vibró al conocer la actualización de un polémico ranking de una prestigiosa revista inglesa. La información brindada por un prestigioso jurado confirmó que un reconocido cordobés integra la lista de los 100 mejores futbolistas de la historia.

Se conoció la lista de los 100 mejores futbolistas de la historia

Four Four Two, medio de gran prestigio en Europa, es conocido por la elaboración de rankings relacionados con el fútbol. La actualización de su lista generó gran revuelo al presentar cambios significativos en los primeros puestos, con Lionel Messi superando a Diego Maradona en la cima.

Messi en Four Four Two (Web)

La revista permanentemente genera debate y opiniones encontradas con su nómina de jugadores citados. Pero la presencia de un talento cordobés en este selecto grupo es motivo de orgullo para el fútbol local y nacional.

Quién es el reconocido cordobés en la lista de los 100 mejores futbolistas de la historia

El nombre que resuena con fuerza es el de Mario Alberto Kempes, el legendario delantero que dejó una huella imborrable en la historia del fútbol argentino y mundial.

Mario Alberto recorrió el estadio que lleva su nombre. (Gentileza Gustavo Farías)

Según la reciente publicación de Four Four Two, Kempes se ubica en el puesto 99 del ranking que busca determinar a los futbolistas más influyentes, memorables y talentosos de la historia.

Mario Alberto Kempes.

La inclusión de Mario Kempes en este ranking, aunque en las últimas posiciones, lo consagra como uno de los nombres fundamentales que enriquecieron la historia del fútbol. El cordobés fue campeón y máximo goleador (6) del Mundial de 1978 con la Selección Argentina.

Qué otros argentinos están en la lista de los 100 mejores futbolistas de la historia

Además de Kempes, otros seis argentinos figuran en esta prestigiosa lista. A continuación, los argentinos dentro del ranking de los 100 mejores futbolistas de la historia:

Lionel Messi (1°).

Diego Maradona (2°).

Alfredo Di Stéfano (12°).

Daniel Passarella (58°).

José Manuel Moreno (67°).

Javier Zanetti (96°).

Mario Alberto Kempes (99°).

Cómo eligieron a los 100 mejores futbolistas de la historia

La metodología de selección de Four Four Two se basa en la evaluación de jugadores que fueron: influyentes en su época, memorables por su talento y logros y asombraron a la hinchada.

Como explicaron los periodistas encargados de la selección, la tarea de elegir solo a 100 fue compleja. Además, reconocieron que otros grandes deportistas podrían haber integrado la lista.