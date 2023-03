Llaryora en campaña: qué dijo de la inseguridad en Córdoba, los docentes y Luis Juez

Candidato a gobernador por Hacemos por Córdoba, el intendente Martín Llaryora abordó una amplia temática en una entrevista a fondo con Voz y Voto, por El Doce. Remarcó que a Luis Juez y a Rodrigo de Loredo ya les ganó en 2019, cuestionó a la oposición por defender las dobles candidaturas testimoniales, admitió que “faltan policías en las calles” y que “hay que subir los salarios docentes”.

Resaltó que ya venció en las urnas a Juez, candidato a la gobernación de Juntos por el Cambio. “Tuve contiendas electorales con Juez, como la última de la Intendencia, y gracias a los vecinos y a Dios pudimos ganar. Y no solo ganar, sino que pudimos sacar al municipio adelante después de tantos años”, valoró. A la vez que apuntó a Juez al decir que “reventó” al municipio cuando fue intendente.

“No sé si está todo tan unido... Está más dividido que nunca porque es muy difícil para gran parte del PRO y del radicalismo llevar un candidato justicialista como Juez. No lo están digiriendo. Y eso nos está permitiendo ampliar la coalición. Desde esa decisión a hoy hay un montón de sectores y dirigentes que no dejan de llamarnos”, aseguró.

El intendente de Córdoba, Martín Llaryora, participó del programa Voz y Voto. (Nicolás Bravo / La Voz) Foto: Bravo Nicolas

En cuánto a la fecha de las elecciones municipales, respondió: “Se va va a respetar la legislación. Hemos defendido el no cambio de los plazos. Vamos a estar respetando los plazos institucionales. ¿Pegadas o desdobladas? Hay dos bibliotecas. Algunos consideran que se expresan mejor los derechos de una manera y otros dicen lo contrario. Yo sigo pensando como cada vez que me tocó ser intendente. No creo que haya sorpresas en ese sentido. El 3 de abril es el plazo para convocar si las elecciones son simultáneas.

LA POSTURA DE LLARYORA ANTE LA INSEGURIDAD

“Faltan policía, nosotros claramente tenemos que fortalecer la fuerza de seguridad. Ustedes saben que se fortaleció el entrenamiento porque pasamos a tres años de preparación. Eso está bien, pero yo apuesto a un cambio de paradigma: tenemos que sumar fuerzas. Sumar fuerzas privadas para algunas funciones”, planteó Llaryora.

“Pienso reforzar las fuerzas de seguridad, no tengo ningún problema en trabajar en conjunto con las fuerzas militares en la lucha total contra el narcotráfico, creo que deben usarse las pistolas Taser, no tengo objeción para modificar la legislación y facilitar la creación de las policías municipales”, amplió.

“Mi gestión es la primera que invierte en seguridad, 500 millones de pesos en cámaras, luces, corredores seguros, todos los colectivos con cámaras, mejora de espacios verdes. Ahora ya está funcionando hace una semana el sistema de monitoreo con una guardia prevenetiva que es casi una policía municipal en el Parque Sarmiento. Daniel Passerini va a continuar y profundizar este esquema, que pronto sumará 70 vehículos más y se ampliará a otros parques y espacios públicos”.

LA VISIÓN DE LLAYORA SOBRE EL PARO DOCENTE

“Hay que mejorar los sueldos para mejorar el sistema educativo. La situación económica actual es muy compleja, la inflación agrava todos los conflictos y obliga a renegociar salarios de forma permanente, que es lo que estamos viendo. En ese proceso complejo hay que tener objetivos claros: los sectores de Salud y Educación deben tener buenas remuneraciones”, remarcó Llaryora.

Martín Llaryora en Voz y voto. (Nicolás Bravo/La Voz)

Y destacó: “Córdoba ya hizo una mejora sustancial de los sueldos del sector Salud y confío en un pronto acuerdo con los docentes. Pero en el futuro yo aspiro a un cambio de paradigma, a sumar tecnología e innovación a todo el sistema educativo cordobés”.