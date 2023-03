Patricia Bullrich en Córdoba: qué dijo sobre la candidatura de Luis Juez para gobernador

“Habemus fórmula. Los cordobeses unidos para vencer y sumarse al cambio que llevaremos junto a Córdoba y a todo el país”. De esta manera, Patricia Bullrich se pronunció en sus redes sociales sobre la decisión de que Luis Juez sea el candidato a gobernador en las elecciones 2023, representando a Juntos por el Cambio.

De visita en Córdoba, la presidenta del PRO inauguró un local que promueve su candidatura a la presidencia de la Nación. Este lunes por la tarde, durante un acto, anticipó que Rodrigo de Loredo será el candidato del espacio para la intendencia.

Patricia Bullrich saluda este lunes a una operaria en la metalúrgica Fabrimetal, de Córdoba.

Lo llamativo es que el propio De Loredo todavía no lo hizo. Lo único que confirmó hasta aquí es que declina su postulación para gobernador, en favor de Juez y para que compita con Martín Llaryora, de Hacemos por Córdoba. Y todavía falta saber cómo se completará la fórmula para las elecciones provinciales, que será el próximo 25 de junio.

LA AGENDA DE BULLRICH EN CÓRDOBA

La precandidata presidencial Patricia Bullrich inauguró un local “Patricia Presidenta” en el centro cordobés. Apertura a la que, según los organizadores, asistieron unas 600 personas. “Los argentinos vamos a reconstruir fuerzas porque estamos agotados, cansados, sintiendo que la Argentina es un país en el que todo cuesta. Pero por suerte, también, tenemos en claro que podemos salir y que el camino es con coraje, decisión; y un plan de gobierno con un rumbo claro”, señaló.

Por otra parte y en lo que respecta a temas de inseguridad, Bullrich remarcó: “El problema es cuando se realizan anuncios de tono electoral que no tienen que ver con una decisión real de combatir el delito”. Y apuntó a las propuestas del candidato libertario Javier Milei: “Armar a la gente y no desarmar a los delincuentes no es una medida que vaya a solucionar los problemas de inseguridad”.

Este martes visitará el Instituto Técnico Renault y luego disertará en La Bolsa de Comercio de Córdoba. Esta presencia genera expectativa dado que se mostrará acompañada por el candidato a gobernador de JxC en Córdoba, Luis Juez.

En ese entorno estarán, asimismo, De Loredo, Carmen Alvarez Rivero, Laura Rodriguez Machado y Mario Negri; y los dirigentes Cecilia Irazusta, Sebastian Garcia Diaz, Ignacio Sala, Julian Chasco, Andrés Diaz Yofre, Felipe Crespo y Oscar Aguad, según indicaron desde el entorno de Bullrich.