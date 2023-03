Luis Juez, otra vez candidato a gobernador en Córdoba: “Soy perseverante, no me rindo”

Doce años después, e impensadamente impulsado por el radicalismo, Luis Juez, de raíces peronistas, volverá a ser candidato a gobernador de Córdoba por Juntos por el Cambio, en las elecciones provinciales del 25 de junio próximo. Así se confirmó este lunes, tras la declinación de Rodrigo de Loredo.

“Esta candidatura no es un logro personal de Luis Juez, es una construcción colectiva, que demandó de vínculos muy sólidos. Acá hubo madurez política. Un proceso que no fue sencillo y que no terminó. Este es un proceso que se nutrió de nuevos socios”, valoró Juez.

Luis Juez Senador nacional del partido Juntos por el Cambio. Programa Voz Voto 2023. (José Gabriel Hernández / La Voz) Foto: José Hernandez

En referencia a la sociedad que entabló no sólo con el radicalismo, sino con el PRO, la Coalición Cívica y el resto de los partidos que conforman la alianza opositora. “Esta es una oportunidad para Córdoba. Estamos trabajando con un equipo grande de gente”, ahondó el exintendente.

Sobre la definición de la fórmula, Juez reconoció que el camino para esta candidatura “no fue sencillo”. Y aseguró que la clave para lograr su objetivo estuvo en su actitud: Soy perseverante, no me doy por vencido. Tengo muchos defectos, pero una virtud: no me rindo”.

CUÁL SERÁ EL ROL DE RODRIGO DE LOREDO

“Me pareció genuino y auténtico lo que dijo Rodrigo. Tuvimos la tremenda virtud de no terminar de caer en la confrontación innecesaria. Hemos ganado en confianza. Nos complementamos con Rodrigo. Para ganar y gobernar esta provincia necesitamos de sociedades y nosotros construimos una”, resaltó Juez en referencia al paso al costado, al menos para ser candidato a gobernador, de De Loredo.

Luis Juez y Rodrigo De Loredo

Respecto del rol que tendrá el diputado radical en la campaña electoral, Juez aseguró: “Vamos a hacer campaña juntos con Rodrigo. Eso es lo que hemos acordado. No hay forma de no sea parte. Es más, es muy probable que él tenga más protagonismo que yo. Lo van a ver más a él que a mí. Rodrigo va a tomar las decisiones en la campaña. Esta no será la campaña de Juez, será la campaña de Juntos por el Cambio. Vamos a hacer lo que más le convenga a Juntos por el Cambio”.

CRÍTICAS A SCHIARETTI POR LA FECHA

Luis Juez también se refirió a la otra noticia del día: la confirmación de la fecha de los comicios provinciales para el 25 de junio, fijada por Juan Schiaretti. Y cuestionó al mandatario por “especular” y sacar provecho de las reglas de juego electorales.

Fundación Mediterránea: Rodrigo de Loredo, Luis Juez, Juan Schiaretti, Martín Llaryora, Mario Negri y Carlos Gutiérrez. (Ramiro Pereyra)

“El gobernador Schiaretti jugó innecesariamente con la fecha de la elección. Se aprovechan de las reglas electorales. Por fin, sabemos ahora cuándo votamos. Eso nos permite trabajar con una directriz firme con nuestros equipos técnicos”, planteó.