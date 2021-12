Gol y triunfo el viernes, para un Central Córdoba que repuntó en Liga Profesional. Y termina bien el año para Leonardo Sequeira, a préstamo de Belgrano hasta final de diciembre, y más allá de que todavía falta la última fecha, ante Boca.

“Estoy a préstamo hasta diciembre, Central Córdoba tenía una opción de compra del 20% del pase y al tema lo está viendo mi representante. Si me toca volver a Belgrano lo haré de la mejor manera”, aseguró Sequeira en Tercer Tiempo, por Radio Mitre Córdoba.

El delantero, devenido en volante ofensivo, anotó el segundo tanto frente a Unión de Santa Fe y se acomodó en la formación que dirige Sergio Rondina. Comparte plantel con otros ex Belgrano, caso Lucas Melano y el arquero César Rigamonti, quien ante Newell’s sufrió fractura de costillas.

“Tengo los mejores recuerdos de Belgrano a pesar que no me fue bien en la última etapa. Fue una lástima que no entró al Reducido, ojalá que el próximo año le vaya mucho mejor”, apuntó. “Sequeira es un jugador que le interesa a cualquier entrenador. De mi parte lo recibo con los brazos abiertos”, afirmó Guillermo Farré, el DT Celeste, ante la posibilidad de poder volver a contar con el punta. Sobre todo si se va Adrián Balboa.

Rocky Balboa podría irse a préstamo, tras un año positivo en lo personal por su sociedad con el goleador Pablo Vegetti. Una dupla que a Sequeira lo entusiasma. “Pablo siempre está, es un goleador que cualquier equipo quisiera tener”, remarcó el santiagueño.

Regresos

Más allá del rendimiento de Leonardo Sequeira en Santiago, Central Córdoba no estaría dispuesto a hacer uso de la opción por el 20 por ciento de los derechos económicos. Sí pueden aparecer ofertas de otros clubes, que analizaría José Scozzari, su representante.

De los jugadores que vuelven de préstamos, en Belgrano interesa que se queden Juan Salas (Güemes de Santiago) y Martín Garnerone (Racing de Nueva Italia).