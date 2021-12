Cuando todo indicaba que Ángel Guillermo Hoyos se convertiría en el nuevo técnico de Instituto y tras una semana de negociaciones que se fueron dilatando, la posibilidad se diluyó. De todo modos, el entrenador puso en recuadro la relación con la dirigencia y subrayó: “No se dio porque no son los momentos para nosotros. Es un club grande, hubiera sido hermoso poder dirigirlo”.

En esas tratativas, Hoyos ponderó el nivel del diálogo. “Quiero resaltar la delicadeza, el entusiasmo y el respeto de parte de Federico Bessone y el presidente Juan Manuel Cavagliatto, por como me trataron. Nunca me trataron tan bien y ese tipo de valoración no la encontrás frecuentemente en el fútbol”, aseguró en una entrevista con Tercer Tiempo en Radio Mitre.

Guillermo Hoyos destacó el nivel de respeto en las tratativas con Instituto.

Y añadió. “Instituto está muy bien conducido, tienen valores y van a llegar cosas importantes para el club”. A propósito, ya hay acuerdo con Lucas Bovaglio, quien será presentado esta semana tras su óptimo paso por el Deportivo Morón. Y y en su tramo final como futbolista fue dirigido por Hoyos en Talleres, en 2014.

“Firmó un amigo, Lucas lo va a hacer en forma espectacular y le deseo lo mejor” suscribió. El nuevo DT Albirrojo debió superar un trance familiar y en los próximos días se pone al frente para el armado del nuevo plantel.

Refuerzos

Salvo para los puestos de zaguero, en los que siguen Hugo Vera Oviedo y Lucas Landa y podría quedarse Agustín Gómez; la intención de Instituto es traer refuerzos para las demás posiciones. Incluso un arquero más, como alternancia para Jorge Carranza.

Para los laterales, Leo Ferreyra recibió una oferta de Almagro, mientras que Rodrigo Mazur manifestó su deseo de cambiar de club. Podría seguir su carrera en México y fue sondeado por Belgrano. A Bovaglio le gusta mucho y se hará el intento para convencerlo.

En el medio campo sigue Joaquín Arzura, a préstamo de River, y se esperan novedades de Nicolás Watson, a prueba en el Palermo. No seguirán los volantes por afuera, Gustavo Villarruel (termina su contrato), Alexis Cuello y Martías Cuello, cuyos préstamos finalizaron

Y en la ofensiva van a retener a Joaquín Molina pero es poco probable que continué Martín Comachi y ya se fue Ignacio Huguenet. Son al menos 12 los refuerzos que llegarán con la venia de Federico Bessone, manager del club de Alta Córdoba.