En la mañana siguiente al agónico empate 2 a 2 de Instituto ante Brown de Adrogué, desde el club ya dieron el primer paso pensando en lo que viene. Mediante una conferencia de prensa vía Zoom, fue presentado oficialmente Federico Bessone como mánager por Juan Manuel Cavagliatto, el presidente de la Gloria.

“Estoy muy contento, con muchas expectativas. Si bien mi función anterior era relacionada a inferiores, estoy empapado con el trabajo en Primera, tanto en lo que pasa adentro de la cancha como en lo organizativo”, fueron las primeras palabras de Bessone con respecto a su nueva función. Y agregó: “Sabía que en algún momento me iba a tocar esta oportunidad, y creo que me encuentra en un momento justo”.

Con respecto a su función específica, el ex volante afirmó: “De parte de la comisión y de mi parte estaba el objetivo de formar una secretaría técnica y profesionalizar las áreas. Seguramente el área estará integrada por cuatro o cinco personas, estoy en desarrollo y tratando de definir personas y roles. Quiero tener un diagnóstico de adentro del club. Estamos trabajando desde hace un par de días en ver jugadores y lo que tenemos previsto, con ideas por adelante. Hay mucho por hacer, pero ya estamos trabajando al respecto”.

Sobre el futuro entrenador para Instituto, tanto el máximo dirigente albirrojo como el nuevo mánager fueron cautos y precisos: “Hoy, los técnicos de Instituto son Claudio Sarría y Daniel Jiménez. Les tengo mucho respeto. No hablé con ningún otro técnico”.

Sarría y Jiménez vuelven a tomar el mando del equipo hasta que se defina al sucesor de Mauricio Caranta como DT. (Prensa Instituto)

Pensando en lo que será el plantel para el torneo que viene, además de hacer el diagnóstico de los actuales futbolistas, Bessone fue muy claro: “Yo me formé y nací futbolísticamente en La Agustina. No entiendo de hablar de Instituto sin mencionar La Agustina, Instituto fútbol es La Agustina. El armado de un plantel profesional sin pensar en los chicos no tiene sentido, no existe. Serán muy importantes para este plantel y para el futuro. Es un proyecto mirando más adelante. Un gran porcentaje tienen que ser chicos de la cantera. Eso no hay dudas”.

El objetivo de Bessone en Instituto

Las metas, para los hinchas albirrojos, coinciden con las ansias de ascenso. Tanto Bessone como Cavagliatto están de acuerdo pero no prometen sino trabajo. “El objetivo es ser protagonista. No existe otra palabra, de hacer las cosas bien, de ser exitosos y que nos vaya bien el próximo campeonato. Hoy prometemos un Instituto protagonista. Que cuando llegue el año que viene en esta instancia de campeonato, estemos pensando en clasificar, en jugar por algo. Tener un Instituto que esté jugando por algo, esa es la visión de hoy. Seguramente mientras vayamos transcurriendo el camino los objetivos irán cambiando y mejorando”, dijo Bessone.

El presidente agregó: “Los que me conocen saben que no prometo nada. Pero si prometo trabajo, sacrificio y dejar las horas que tengamos que dejar en este club para que Instituto recupere identidad y el lugar que se merece en el fútbol argentino”.

Federico Bessone comenzó como fútbolista en Instituto y pasó por Belgrano. Ahora hace el camino inverso.

Y, con respecto a las responsabilidades, el Fede Bessone se hizo cargo y afirmó: “Yo voy a ser un nexo con la Comisión Directiva. Me hago cargo y seré el máximo responsable de las decisiones en la parte futbolística, siempre consensuando, siempre dialogando con Juan y la comisión para tomar las mejores decisiones y errarle lo menos posible”.

La conferencia completa de Bessone y Cavagliatto: