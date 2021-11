Las chances de gol más concretas de Racing de Nueva Italia en la final perdida contra Deportivo Madryn estuvieron en los pies de Leandro Fernández. Y el volante, con alma de delantero, quiere revancha y apunta a la otra posibilidad que tiene la Academia para ascender a la Primera Nacional.

//Mirá también: La bronca de Hernán Medina por la derrota de Racing ante Deportivo Madryn: “Nos hicieron el gol y les cuidaron el resultado”

“Hoy volvimos a entrenar, hicimos algo liviano. Hubo una charla de análisis, hay que dar vuelta la página, cuanto más rápido mejor porque dos semanas pasan rápido. Queríamos jugar cuanto antes, pero no está mal dejar pasar unos días”, reflexionó Fernández, en una entrevista con Tercer Tiempo por Radio Mitre Córdoba.

Leandro Fernández, el de la jugada polémica por el reclamo de penal, apunta a la otra chance de Racing para ascender.

“En posición como volante trato de llegar siempre, hasta hace poco era delantero. Hay que trabajar para lo que viene, seguiremos con la convicción que llegamos hasta acá”, apuntó, en referencia a las chances de gol. Su regularidad en el torneo lo puso como una de las piezas claves del Racing de la Tota Hernán Medina, y anotó cuatro tantos en el torneo.

//Mirá también: Manuel Pérez, tras la final Deportivo Madryn-Racing: “Vamos a dar todo para ascender”

“Sentimos que fuimos el mejor equipo de la temporada, por puntaje, por cantidad de goles y en la zona que era más pareja. El técnico nos dijo que tenemos que estar tranquilos, que hay que dar vuelta rápido la página”, completó.

Las llaves

Este domingo se juegan los llaves por octavos de final en el Federal A, y Racing conocerá a su próximo rival para dentro de 15 días, cuando se sume a la competencia en cuartos del Reducido por el segundo ascenso a la Primera Nacional. Enfrentará al peor clasificado de los que pasen a esa instancia.

Jugarán Sol de Mayo (2do Zona A) vs. Defensores de Villa Ramallo (8vo Zona B) a las 17.

Cipoletti (3ro Zona A) vs. Juventud Unida de Gualeguaychú (7mo Zona B), a las 18.

Sportivo Peñarol (4to Zona A) vs. Defensores de Pronunciamiento (6to Zona B), a las 16.30.

Olimpo (5to Zona A) vs. Sportivo Las Parejas (5to Zona B), a las 16.30.

Gimnasia y Tiro de Salta (2do Zona B) vs. Villa Mitre de Bahía Blanca (8vo Zona A), a las 16.15.

Central Norte (3ro Zona B) vs. Juventud Unida de San Luis (7mo Zona A), a las 18.

Chaco For Ever (4to Zona B) vs Independiente de Chivilcoy (6to Zona A), a las 18.30.

Los siete ganadores avanzarán a cuartos de final para las siguientes llaves de playoffs. Todos a partido único en cancha neutral. En caso de empate, se definirá con tiros desde el punto del penal.