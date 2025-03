Las explicaciones en Talleres: del “hicimos el gasto” al “pega en el palo y sale”

Con Alexander Medina expulsado al cierre de la primera etapa entre Talleres y Rosario Central, el encargado de dar las explicaciones del magro empate en cero fue Fernando Machado, colaborador directo del “Cacique”.

“Nosotros hicimos el gasto, fue un partido parejo, se enfrentaron dos buenos equipos. Creo que nosotros hicimos más por el partido, no se si tanto más, pero hay que convertir los goles y no estuvimos finos en los términos de las jugadas. Llegamos a tres cuartos muchos veces y no terminamos bien las jugadas, pero hicimos todo para poder convertir y no pudimos”, explicó Machado, quien reemplazó al “Cacique” en su anterior expulsión (también ante Central), con cuatro fechas de castigo.

Fernando Machado asumió la conferencia de prensa por la expulsión del Cacique Medina tras el empate de Talleres ante Rosario Central en el Kempes. (Prensa Talleres)

“Los números están a la vista, pero cuando vos haces todo para lograr el resultado, creas las situaciones, no tanto en este partido con Central porque no tuvimos tantas claras, pero en otros sí, se creas, significa que vas por el buen camino. Lo preocupante sería si no tenés las situaciones y no creas en el arco rival. Lo hicimos, falta puntería, falta un poquito de suerte”, agregó el técnico alterno de Talleres.

Y finalizó: “Jerarquía hay, porque en otro momentos los mismos jugadores podían abrir el partido. Los jugadores son seres humanos y pasan por rachas, van a volver. En todos los partidos de locales se nos cierran muy atrás. A veces la gente se impacienta porque los centrales tienen la pelota. A veces hay que girarla de un lado a otro y buscar el momento preciso para atacar”.

En la misma sintonía, el lateral venezolano Miguel Navarro apuntó: “La pelota no quiere entrar, pega en el palo y sale. Y ya no hay margen de error”.

Una vez más, por empuje y por lo que intenta contagiar, Juan Carlos Portillo fue de lo mejor en Talleres. “Nos vamos con bronca porque precisamos levantar en la Liga, levantar en el torneo, pero no se nos dan los resultados”, lamentó el “Sicario”.

“Siempre en la cabeza tenemos que mejorar, crecer, ahora vamos por el siguiente objetivo, esa es la mentalidad del club. Tuvimos chances pero fueron muy pocas, capaz nos faltó generar un poco más, pero es el camino, porque antes, partido como este lo perdíamos y ahora nos estamos haciendo fuerte de atrás para adelante y estamos intentando”, compeltó el zaguero.