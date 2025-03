Talleres sigue sin ganar en el Kempes; empate en cero con Rosario Central

Los festejos no se acallan en barrio Jardín y en buena parte de Córdoba por el título que Talleres consiguió al vencer a River en la final de la Supercopa Internacional. Y en ese marco enfrentó a Rosario Central, por la fecha nueve del Apertura de Copa de la Liga. Y el marcador no se movió, en otra jornada sin triunfos en el Kempes. Seis partidos sin ganar, contando aquella derrota ante Newell’s en diciembre. Y la gente expresó su decepción. Expulsaron a Alexander Medina.

En Talleres no quieren que la euforia de la consagración en Paraguay nuble el objetivo de reposicionarse en el torneo local, en el que ganó apenas un partido (en San Juan), está fuera de la clasificación a los play offs.

Talleres recibió a Rosario Central por la Liga Profesional. (Javier Ferreyra / La Voz)

Y en la primera parte intentó superar a un Central que es peligroso. De hecho, en un ataque profundo por derecha estuvo muy cerca de abrir el marcador cuando Guido Herrera le tapo un cara a cara a Enzo Copetti de manera espectacular.

TREMENDA TAPADA DE GUIDO HERRERA Y DURÍSIMO CHOQUE DE COPETTI CON EL PALO#Suscribite y viví el Torneo Apertura 2025 por TNT Sports 👉 https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/1afUxzk2Uf — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) March 11, 2025

Al cierre de esa primera etapa, Darío Herrera expulsó apresuradamente al Cacique Medina después de que Coronel fingiera una agresión de Rubén Botta. Al DT lo habían expulsado en Arroyito, en el comienzo de su segundo ciclo en Talleres.

Darío Herrera expulsó al Cacique Medina y el DT DE TALLERES EXPLOTÓ contra el cuarto árbitro 💥#Suscribite y viví el Torneo Apertura 2025 por TNT Sports 👉 https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/xwQ8DC76so — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) March 11, 2025

TALLERES Y LA RACHA DE LOCAL

En la segunda parte el equipo de Medina siguió mostrando más dudas que certezas. Bustos no convierte, Botta, en un pozo, no pesa, el brasileño Rick no aporta desequilibrio. Y así es muy dificil convertir un gol, y mucho más ganar.

El partido nunca terminó de armarse, Rosario Central se conformó rápido con el empate y Talleres desnudó su impotencia ofensiva, con rendimientos muy bajos de sus hombres de ofensiva, y sin que “Bebelo” Reynoso cambiara algo desde el banco.

El desgaste físico y emocional de la final con River, con 120 minutos y penales, se hizo sentir también. En un Talleres que más allá de esto, nunca apareció en la medida de las expectativas. Ahora va a Junín, ventana en el torneo por fecha Fifa, y a fin de mes clásico con Belgrano en Alberdi.

CÓMO LLEGA TALLERES

Es el segundo partido seguido en el Kempes por el torneo, luego de esa ya lejana derrota con Tigre. Se hablaba de que Alexander Medina podía repetir la formación inicial de la final con River, pero habrá cambios e incluso un debut en filas Albiazules.

Tomás Cardona, zaguero central ex Godoy Cruz y hasta aquí el último refuerzo incorporado, proveniente del Fortaleza de Brasil, hará su presentación este lunes ante el Canalla. Con el “Sicario” Portillo o con Juan Rodríguez.

El Talleres campeón y la lista de concentrados para enfrentar a Rosario Central este lunes.

Joaquín Mosqueira va al eje central y también jugaría el brasileño Rick Morais. Y entre Valentín Depietris y Sebastián Palacios está el extremo por derecha. Emanuel Reynoso sufrió un golpe involuntario en el tabique nasal durante el festejo en el Kempes. Pero igual integra la lista de concentrados.

ASÍ LLEGA ROSARIO CENTRAL ANTE TALLERES

De buena campaña, Rosario Central perdió la punta en la derrota con Boca la fecha pasada. Vino con varias caras conocidas en Talleres, caso Carlos Quintana en la defensa, el volante central Federico Navarro y con Juan Cruz Komar entre los relevos. También el extremo cordobés, Lautaro Giacone.

PROBABLES FORMACIONES DE TALLERES Y ROSARIO CENTRAL

Talleres: Guido Herrera; Gastón Benavídez, Juan Portillo o Juan Rodríguez, Tomás Cardona y Miguel Navarro; Ulises Ortegoza y Joaquín Mosqueira; Matías Galarza Fonda, Rubén Botta y Rick Morais; Nahuel Bustos. DT: Alexander Medina.

Rosario Central: Jorge Broun; Emanuel Coronel, Juan Giménez, Carlos Quintana y Agustín Sández; Federico Navarro y Franco Ibarra; Lautaro Giaccone, Ignacio Malcorra y Jaminton Campaz; Enzo Copetti. DT: Ariel Holan.