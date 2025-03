River le ganó a Atlético Tucumán por el Torneo Apertura 2025, en un partido que era difícil por el clima del estadio, luego de perder la final de la Supercopa contra Talleres de Córdoba. Los hinchas locales no se sentían representados con el juego que venía mostrando el equipo en este año y mostraron su enojo en la cancha. Durante el partido, los dirigidos por Marcelo Gallardo, sí mostraron un buen nivel y tuvieron la banca de su entrenador a pesar de los murmullos.

El enojo de Marcelo Gallardo con los hinchas de River que se hizo viral

Una vez terminado el encuentro y obtenido los tres puntos, el Muñeco habló con los medios de comunicación en conferencia de prensa, detalló la situación que vivió en un tramo del partido y dejó en claro que le molestó: “El equipo no me daba ninguna muestra de que tenía que cambiar algo. Lo único que faltaba era el gol, porque el equipo funcionaba. Entonces, ¿por qué iba a cambiar, porque tenía 5 cambios? Escuchaba a algunos: ‘Hacé cambios, hacé cambios...’. Yo tenía ganas de decirle a la gente que estaba atrás: ‘¿No estás viendo que el equipo está jugando bien y no necesita que se toque nada?’”, señaló el DT, que no hizo modificaciones hasta el minuto 81.

Gallardo sobre los silbidos de los hinchas en el Monumental

Previo al encuentro, los fanáticos mostraron su enojo por el nivel de algunos jugadores con fuertes silbidos. El técnico del club de Núñez se refirió a eso y subrayó: “Hoy le tocó a algunos jugadores como Lanzini, y hay otras cosas que van a seguir sucediendo. El fútbol da revancha permanentemente, te tenés que levantar y seguir. Yo también he pasado por situaciones de reprobación y nunca me he quedado con eso: hay que levantarse y seguir”.