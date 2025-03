Supercopa Internacional: el insólito motivo por el que Marcelo Gallardo no fue a buscar su medalla en la derrota de River con Talleres.

River perdió 3-2 frente a Talleres en los penales y se quedó sin la Supercopa Internacional. Además de no poder sumar otro título a su carrera con el Millonario, Marcelo Gallardo decidió no acompañar a sus jugadores a recibir la medalla de subcampeón durante la premiación.

Talleres camepón. Los festejos alocados en Córdoba y en Paraguay.

La razón por la que Marcelo Gallardo no quiso recibir su medalla de subcampeón

“Fue un desenfoque mío. Estaba en otra cosa, no me avivé”, explicó el Muñeco en conferencia de prensa sobre su particular actitud. Los jugadores de La T habían formado un pasillo para los de River, quienes se dirigían a recibir la medalla de plata.

Luego, agregó que nadie de la organización le informó una vez que ya había pasado el momento: “Ya habían pasado los jugadores, pero lo mío no fue por nada en particular. Nada más”. Finalmente, Alexander Medina y sus dirigidos procedieron a recibir su coronación.

Hace 21 años, Carlos Bianchi, como entrenador de Boca, realizó un gesto similar al del Muñeco. Tras ser derrotado en los penales por Once Caldas en la final de la Copa Libertadores 2004, el Virrey se retiró rápidamente hacia los vestuarios y no recibió la medalla del segundo puesto.

“No sabía que al segundo le daban medallas… Como es la primera vez que perdemos”, bromeó el entrenador ante los micrófonos, con tono de chicana. Cabe recordar que venía de consagrarse con el Xeneize en los años 2000, 2001 y 2003.