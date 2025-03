Pedro Troglio y el valor del empate de Instituto: “No vi a la gente loca”

Instituto volvió a sumar después de tres derrotas en cadena, y a convertir goles tras cinco partidos de sequía. Pero claramente necesitaba quedarse con los tres puntos frente a Godoy Cruz, en lo que terminó siendo 1 a 1 en Alta Córdoba, por la novena fecha de la Copa de la Liga.

“Si entra la última jugada cambia todo. Ganás 2 a 1 y el análisis es otro”, indicó Pedro Troglio. Aludiendo a las situaciones de gol que generó el equipo, hasta transformar en figura de la noche al arquero rival, Franco Petroli.

“A mi no me afectan las criticas. Hoy encontramos el apoyo de la gente. No vi a la gente loca. Los vi acompañando. Todos queremos llevar a Instituto lo más alto posible”, remarcó el DT Albirrojo. Más allá de su apreciación, al momento del gol del Tomba a los 37 minutos del primer tiempo, surgieron los cánticos de impaciencia de parte del público. El empate de Damián Batallini llegó justo a tiempo.

Instituto recibió a Godoy Cruz por la Liga Profesional. (Javier Ferreyra / La Voz)

Damián Batallini cortó la sequía de goles para Instituto, en el empate ante Godoy Cruz.

“Para mi (Francis) Mac Allister fue la figura de la cancha. Si pudiera no sacarlo a Lodico no lo haría, pero lo vimos cansado. Metimos gente para ganarlo. Los resultados son los que mandan. Hay que darlo vuelta y hacernos fuertes como equipo”, amplió su análisis Troglio.

INSTITUTO, UN RIVAL “INTENSO”

“Esperábamos este partido por el momento de Instituto. El punto es muy valorable. Es una cancha difícil ante un equipo intenso. Para nosotros es importante”. La reflexión de Esteban Solari, técnico de Godoy Cruz que hizo repuntar al Tomba, ya que venía de dos triunfos seguidos como visitante.