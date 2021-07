“Tengo el recuerdo de que mi papá me sentó en su falda y me dijo que cantara. Ahí canté y empecé en esto de la música”. Mariano Bustos, de Córdoba capital, también se lució este lunes en La Voz Argentina por Telefé con el “Si tu no estás aquí”.

“Siento que a lo largo de mi vida me proyectaba arriba de un escenario. Siento que cualquier persona que sienta el deseo de dedicarse a la música lo puede hacer”, agregó el cordobés. Rompió en llanto tras cantar y conquistó a Ricardo Montaner.

“Tienes una lágrima enorme cuando cantas. Cantas espectacularmente bien, tienes una voz privilegiada y se nota que tienes unas enormes ganas de dedicarte a esto y que te reconozcan”, lo elogió Montaner. Fue quien se dio vuelta, por lo que Mariano será parte de su equipo.

Me emociono mucho. Se lo notaba emocionado. Lo hizo con un sentimiento especial. Le dije que su voz se parecían a sus lágrimas”, argumentó Montaner al momento de elegirlo.