Mientras se dilata su regreso a los estudios y escenarios, Paulo Londra volvió a interactuar con sus más de 11 millones de seguidores en Instagram. En esta oportunidad, el cantante cordobés compartió una tierna foto junto a su pequeña hija de poco más de un año.

En la imagen, publicada a través de las “stories” de la red de la camarita, se puede ver a Londra acostado en el piso y sobre su pecho a la pequeña niña durmiendo. “Siempre mi leonsita”, escribió el artista junto a la foto.

La hija del cantante cordobés tiene menos de dos años. Foto: @Paulolondra

Cabe recordar que hace algunas semanas, su ex pareja Rocío Moreno, quien está embarazada de su segunda hija, confirmó que su relación había terminado. En esa oportunidad, la joven modelo aseguró que Londra ya no volvía seguido a su casa y que no estaba muy presente en el día a día.