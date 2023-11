La peligrosa e insólita herramienta que armó un cordobés para cortar el pasto: “No me va a ganar la pobreza”

Algo que caracteriza a los cordobeses es el ingenio que poseen para hacer actividades de la vida cotidiana, como cortar el pasto. En este caso, un hombre mostró en redes sociales un particular artefacto que armó. “No me va a ganar la pobreza, aprendan”, dice al inicio del video.

Acto seguido, enciende una amoladora que “incrustó” en un triciclo de plástico y comienza a cortar el pasto. El curioso artefacto cumplió, en principio, su función. Sin embargo, despertó cierta polémica en las redes.

VIDEO: EL INGENIOSO PERO PELIGROSO INVENTO PARA CORTAR EL PASTO DE UN CORDOBÉS

Los comentarios de los usuarios no tardaron en aparecer, quienes, además, le advirtieron sobre lo peligroso que es su invento. “Se suelta el disco y te quedas sin pie”, escribió uno. “Porqué los hombres vivimos menos, capítulo 17″, puso otro. Algunos se lo tomaron con mucho más humor: “Lo pones al crío a dar vueltas y vos te tomas un Fernet tranqui”, comentaron.