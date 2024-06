Los números del Instituto de Diego Dabove en Alta Córdoba y la necesidad de “ganar de local”

Antes del encuentro de este domingo, tras una derrota que pegó duro en la fecha pasada y una semana tensa por los rumores en torno a la continuidad de Diego Dabove, su Instituto había perdido más de lo que ganó en Alta Córdoba. Por eso la necesidad de los tres puntos sobre Gimnasia, y el alivio por el 2-1 en el Torneo de la Liga.

La celebración de Instituto tras la victoria ante Gimnasia de La Plata en el Monumental de Alta Córdoba. (Javier Ferreyra / La Voz) Foto: Javier Ferreyra

Así lo entendió Dabove: “Una alegría muy grande por todo, por el grupo, por el club. Creo que necesitábamos está victoria y sobre todo volver a ganar de local. Sabíamos que iba a ser complejo, porque el rival venía jugando muy bien”.

Y reconoció que el equipo no empezó bien, en medio de un clima enrarecido en Alta Córdoba. “Los primeros 20/25 minutos el rival nos superó, de a poco nos fuimos acomodando en el partido y terminó siendo parejo. Tuvimos la suerte de encontrar el segundo gol”, asumió.

Con el triunfo sobre el Lobo, Instituto de local llegó a los 20 partidos en el ciclo Dabove: siete triunfos, seis empates y siete derrotas. Con 20 goles a favor y 20 en contra. De 60 puntos cosechó 25, un 41,7 por ciento (estadísticas Ariel Sarboraria @22peladoAriel en X).

DABOVE Y LA RELACIÓN “RARA” CON HINCHAS DE INSTITUTO

Era un partido con mucho en juego para Instituto, había que ganarlo, y lo empezó abajo en el marcador. El malestar de los hinchas se hizo manifiesto, hubo reclamos y apareció una bandera en contra en medio del primer tiempo.

Instituto Gimnasia en Alta Córdoba ( Javier Ferreyra/La Voz) Foto: Javier Ferreyra

“Todo muy raro, fue una semana rara. Lo de la bandera... es difícil ponerla ahí sin que esté enterada gente importante del club. Me duele y me da bronca. Entiendo el momento social, pero no veo el por qué del clima tan enrarecido”, reflexionó.