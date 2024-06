Sorprendente: el Belgrano de Real, invicto jugando en inferioridad numérica

Triunfazo de Belgrano 1 a 0 sobre Argentinos Juniors, con 10 hombres por la expulsión de Pablo Chavarría en el Gigante de Alberdi, y por la fecha cuatro del Torneo de la Liga. Y no es la primera vez que el Pirata suma en inferioridad numérica.

De hecho, está invicto en el ciclo de Juan Cruz Real como entrenador. En cuatro partidos le expulsaron jugadores, contra Central Córdoba y Argentinos por el torneo doméstico, y frente a Real Tomayapo y Delfín por Copa Sudamericana, y de 12 puntos en juego obtuvo 10 (estadísticas Gastón Trucco @gastontr16 en X).

Al Bicho le ganó con el gol de Gerónimo Heredia cuando ya jugaba con 10 por la roja de Chavarría. Y contra Central Córdoba se impuso 2 a 1, afrontando el final del partido sin Matías Moreno (doble amarilla).

Gerónimo Heredia, autor del 1-0 de Belgrano a Argentinos por la Liga Profesional. (Nicolás Bravo / La Voz) Foto: Nicolas Bravo

Por Sudamericana ganó en Bolivia frente a Real Tomayapo 2-0 por los goles de Facundo Lencioni y el chileno Matías Marín, pese a la expulsión del zaguero Nicolás Meriano. Y en el Kempes el Delfín de Ecuador se lo empató al final, tras el 1 a 0 de Franco Jara, y sin Nahuel Losada, roja por último recurso en la primera etapa.

JUAN CRUZ REAL Y EL CARÁCTER DE BELGRANO

“Estoy muy agradecido con los jugadores. En el contexto en el que se dio el partido, con otro expulsado, dieron otra muestra de carácter. Vienen de Brasil, de jugar un partido trascendental en la historia del club”, resaltó el DT Juan Cruz Real.

“Enfrentamos a un equipo que viene de un proceso largo. Es normal que ante este tipo de rivales con uno menos no podamos hacer lo nuestro, tenés que hacer lo que te da el partido. Estos partidos también nos hacen crecer como equipo, nos hacen ser más competitivos y seguimos jugando con muchos chicos”, enfatizó.

“Es muy difícil en ligas como la Argentina, jugar tanto tiempo con uno menos, y no es la primera vez que nos pasa. Casi nunca va a pasar que con un hombre menos, ganes un partido. Ojalá no nos expulsen jugadores, nos tenemos que acomodar nosotros. De los árbitros no hablo”, afirmó el DT Celeste.

Belgrano recibió a Argentinos Juniors en el estadio Gigante de Alberdi por la cuarta fecha de la Liga Profesional. (Nicolás Bravo / La Voz) Foto: Nicolás Bravo

También destacó el apoyo del público en Alberdi: “Hoy necesitábamos a todos, no es venta de humo. Los jugadores se merecían el apoyo de la gente, y con uno menos, la gente empujó con su aliento. Confirmaron la hazaña del pasado martes ante el Inter en Brasil”.