Un exjugador de Belgrano sorprendió con su impactante cambio físico gracias al crossfit

Un exjugador de Belgrano, entre otros equipos, sorprendió con su impactante cambio físico a poco más de un año de retirarse del fútbol. Ahora, se metió de llenó en Hyrox, un entrenamiento que combina crossfit y running.

QUÉ EXJUGADOR DE BELGRANO SORPRENDIÓ CON SU CAMBIO FÍSICO

Se trata de Lucas Aveldaño, defensor central que defendió la camiseta de Belgrano desde 2012 a 2015 y luego fue cedido a préstamo en dos oportunidades. Dio un paso al costado en enero de 2023 e incursionó en un nuevo deporte.

Lucas Aveldaño, exdefensor de Belgrano. (Foto: LVI)

“Hace un par de meses conocí esta modalidad de competencia llamada Hyrox... y como siempre me gustaron los desafíos y no me agrada mucho la zona de confort, empecé a entrenar para poder realizar mi primera experiencia. Se corren ocho kilómetros y se realizan ocho workout. ”, explicó en septiembre de 2023.

Recientemente, Aveldaño compartió su alegría por el desempeño que tuvo en una competencia realizada en Polonia. “Quedé octavo de 112 competidores en mi categoría 35-39 años y en el 29 de 472 competidores en la tabla general”, redactó.

Lucas Aveldaño en una competencia de Crossfit en Gdansk, Polonia. Foto: Lucas Aveldaño en Instagram.

En los posteos realizados a través de su cuenta de Instagram, el exjugador de Belgrano sorprendió con su impactante cambio físico. Cabe destacar que, también es entrenador, cocinero y nutricionista.