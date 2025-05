Pablo Vegetti le respondió a Luifa Artime por el millonario juicio a Belgrano: “Dios pone...”

Los bombazos en el barrio de Alberdi siguen cayendo desde la tarde noche del lunes 26 de mayo. Este martes 27, Pablo Vegetti le respondió a Luis Fabián Artime, “Luifa”, por el millonario juicio a Belgrano y aclaró que “no es un problema de cotización”.

“No hay un problema de cotización. En el contrato decía que tenían que pagar un monto y solo pagaron el 35 por ciento de ese monto, porque ellos quisieron hacerlo así”, aseguró el jugador, en diálogo con Futbolémico.

Pablo Vegetti y su gran momento en el fútbol de Brasil. (Gentileza).

En este sentido, el actual jugador de Vasco Da Gama aseguró que intentó llegar a un acuerdo por todos los medios posibles. “Les dije que me paguen la mitad de lo que me debían y nunca más me contestaron el teléfono. Así de simple fue", sostuvo.

Además, no dejó pasar la oportunidad y reveló otra situación que pone en tela de juicio a la dirigencia de Belgrano. “Sumado a que nunca me pagaron los premios de la clasificación a la Sudamericana, pero esos no se los reclamé yo. Por eso no tiene sentido salir a hablar ahora o aclarar nada", indicó.

Luis Fabián Artime en conferencia de prensa junto a parte de la comisión directiva del Club Atlético Belgrano.

Por último, aseguró que “el tiempo y Dios pone a cada uno en su lugar” y opinó que la trascendencia de la noticia es parte de un “juego mediático“. ”Yo solo reclamo lo que me corresponde. No soy un delincuente. Deportivamente le di todo al club, económicamente también, porque ascendimos y me vendieron. Entonces, yo duermo tranquilo. Resulta que ellos no cumplieron y el malo de la película soy yo”, cerró.