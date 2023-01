La pareja que sufrió el asalto de Roberto Carmona en Córdoba: “Es lo peor que te puede pasar”

La detención de Roberto José Carmona en la ciudad de Córdoba estuvo precedida de interrogantes y hechos que se conocen con el correr de los días. Una pareja recordó que el encuentro con el asesino en la playa de estacionamiento fue “lo peor que te puede pasar”.

Cristian Lupo, de 36 años, y Melisa Altamirano, de 35, aseguraron en diálogo con La Voz que el choque del taxi en el que se trasladaban el asesino serial y su víctima fue “una explosión”. Ellos se encontraban en el Mariano Max de barrio Alberdi y estaban con prisa ya que él tenía que trabajar.

Caso Carmona. Melisa Altamirano y Cristian Lupo el y su esposa fueron atacados por Carmona en su fuga. Playa de estacionamiento - Mariano Max de Santa Ana y Felix Paz (Bº Lamadrid). (José Gabriel Hernández / La Voz) Foto: José Hernandez

Lupo se bajó de su auto y Melisa pasó al asiento del conductor. Segundos después, apareció Carmona. “Cuando bajé, vi por el tinglado del Mariano Max a un hombre de pelo largo y camisa celeste que se puso delante de nosotros”, describió a ElDoce el hombre sobre Carmona.

Roberto José Carmona mató de varias puñaladas al taxista Javier Bocalón. (La Voz / Archivo)

Luego, el delincuente les pidió llevarlo a la ruta 20 porque “acababa de ser papá y el taxi donde venía chocó”. Ante la negativa de la pareja, sacó su cuchillo con el que había degollado y los amenazó.

La desesperación y el escape de la pareja

“Salí a buscar ayuda y le gritaba a Melisa que se fuera. Él me tiraba puntazos y le decía que se corra al costado”, recordó con desesperación el hombre sobre qué hizo al ver el arma blanca. En tanto, la mujer afirmó que se puso “nerviosa”.

Accidente protagonizado por José Carmona, asesino de Gabriela Ceppi, durante su fuga. Foto: Facundo Luque

En cuestión de segundos, “(Carmona) Ya estaba al lado mío y me empezó a amenazar con el cuchillo. Me dijo que vaya al asiento del acompañante, yo me bajé y me pude escapar corriendo”, aseveró consternada ella

La reflexión de la pareja tras el encuentro con Caroma

“Sé que nos podría haber pasado a nosotros y gracias a Dios la podemos contar”, reflexionaron ambos tras el horrible episodio vivido el martes 13. Inclusive, revelaron que al momento de su declaración, los uniformados les dijeron: “Gracias a Dios están vivos”

“Estuve varias noches sin dormir porque entré a internet a averiguar sobre este tipo, un asesino múltiple”, concluyó el sujeto de 36 años. Por su parte, la femenina de 35 recalcó: “Uno se cansa de ver hechos delictivos, pero hablar con un asesino es lo pero que te puede pasar”.