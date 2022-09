La pareja del “Loco Tito” contó que “un desquiciado pasó en auto y empezó a disparar”

El ataque que sufrió el martes por la noche el exjefe de la barrabrava de Belgrano, Roberto Ponce, mejor conocido como “Loco Tito”, dejó el clima caliente. Su pareja, Olga, aseguró que los líderes de la facción pirata “son dos enfermos mentales que no aguantan vivir a la sombra de Tito”.

“Yo estaba con mi hija y mi nieta cuando en la esquina de Santa Rosa un hombre empezó a disparar”, contó la mujer del agredido. Contó que Ponce estaba con dos amigos cortando verduras para llevar comida a una de las dos villas que suele visitar los martes y los jueves.

El conflicto comenzó con el retiro de Tito Ponce de la barra celeste

“Estaba hablando con él y mi hija alcanzó a empujarme para meterme a la casa”, recordó la testigo del ataque. Aseguró que Belgrano “no tiene nada que ver, no hay internas de barra” y señaló a los actuales cabecillas del grupo.

“Ellos armaron lo de anoche. Son dos enfermos mentales”, enfatizó la mujer en relación a Lucas Pavón y Germán “El Gitano” Minué, los líderes de la hinchada celeste. “Yo digo que intentaron matarlo”, aseguró. En este sentido, remarcó que Pavón es el “principal resentido”, mientras que Minué “es influenciado” y se deja llevar por su compañero.

“Días atrás, un taxista nos llevó a Tucumán y nos contó que Pavón le dio una cachetada por hacer eso y le dijo que ¨a partir de ahora van a saber quién es él¨”, reveló Olga en diálogo con Arriba Córdoba.

La mujer del “Loco Tito” apuntó contra la Justicia

Al contar los hechos, Olga reclamó que “hay un fiscal que desde el 2 de marzo tiene el caso y no avanzó en nada”. En esa línea, remarcó que no es la primera vez los agreden: “Vinieron a tirar a mi casa, me quemaron la casa de las Sierras, ponen pintadas, nos llaman sicarios”.

Los detenidos y el posible vínculo con la balacera

La Policía detuvo a dos hombres en Esperanto al 220, barrio Alberdi, este miércoles por la mañana. Los sujetos tienen 67 y 54 años e investigan si tienen relación con el ataque del martes. Previo a ser capturados, arrojaron una pistola y un revólver en un baldío ubicado en proximidades a la intersección de Esperanto y Colón.