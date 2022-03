La noche del martes sorprendió a Roberto Ponce, conocido como “el Loco Tito”, con unos balazos que impactaron en su vivienda. Este miércoles, el exlíder de la barrabrava de Belgrano, salió a responder con dureza ante este presunto ataque.

“Salí y no había nadie, eso fue todo. Después llegó la Policía porque parece que pasaron dos balas para el fondo donde hay unos chiquitos discapacitados”, arrancó explicando el Loco Tito a El Doce.

Y arremetió con dureza: “Yo estaba adentro, no le tengo que dar explicaciones a nadie. Los cobardes no hacen historia, un cobarde habrá tirado de acá de la puerta y salió disparando. No le tengo miedo a nadie, a nada y menos a los cobardes y a los traidores. Estaba en la terraza dándole de comer a los perros, cuando escuché bajé al vuelo, abrí la puerta y no había nadie”.

A su vez, agregó: “Ojalá hubiera estado abajo a ver si tenía los huevos de tirarme. Lo enfrento de frente mar si no son nada, son unos cobardes los que tiran así. Tiene que rogar ese cobarde que yo no estuve, sino me hubiera tenido que pegar”.

En un momento, también retrucó en tono amenazante: “Yo voy de frente mar. Yo hubiera estado y le bajo de frente mar, lo enfrento. Un tipo que tira así y sale disparando es una mierda. Ojo, eh. No me vaya a enterar quién es porque ojo por ojo, diente por diente. Porque ya está, ya se les fue la mano. Una cosa es una cosa, Facebook truchos, está todo bien, pero después no”.

Por último, aclaró que no irá a la Policía a menos que lo citen para dar explicaciones. “Nunca denuncié a nadie ni voy a deunciar a nadie porque no es mi estilo. A mí no me interesa esto”, concluyó.