La palabra de Diego Valoyes sobre su posible despedida de Talleres: “No me echen...”

Talleres empató 2 a 2 con Gimnasia de La Plata, en un partido muy especial. Es que, los rumores señalan que se trata del último partido de Diego Valoyes quien sería vendido en los próximos días. Al respecto, el colombiano habló al respecto.

Andrés Fassi, presidente de Talleres, deslizó que sería el último encuentro de Valoyes y también, de Michael Santos. Por lo que, el público no dejó pasar la oportunidad para reconocer al colombiano y, desde el primer minuto, los hinchas le brindaron un conmovedor aplauso.

Valoyes fue ovacionado este lunes por los hinchas de Talleres (Foto: Javier Ferreyra / La Voz).

QUÉ DIJO DIEGO VALOYES SOBRE SU POSIBLE DESPEDIDA DE TALLERES

“No sé si fue una despedida, ya veremos qué pasa. Todavía nos queda un partido, así que no me echen todavía. De mi futuro no sé nada: preguntenle a Andrés”, fue lo primero que dijo Diego Valoyes tras el partido ante Gimnasia.

Talleres y Gimnasia LP empataron 2-2 en el Kempes, en entretenido partido por la Liga Profesional. (Javier Ferreyra / La Voz) Foto: Javier Ferreyra

En este sentido, pidió que no lo presionen porque “todavía no me fui...”. En cuanto a la supuesta propuesta de Boca, Valoyes sólo manifestó: “¿Si lo de Boca es una posibilidad? Pregunten a Andrés (Fassi)”.

En ese sentido, el entrenador Javier Gandolfi contó este lunes en conferencia de prensa lo siguiente: “Fassi fue claro. Hay algo con Diego (Valoyes) y con Santos, pero todavía nada confirmado. El próximo lunes nos sentaremos a hablar”.