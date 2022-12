La madre de un bebé fallecido en el Materno Neonatal de Córdoba arremetió contra Brenda Agüero

Este viernes, se conoció una entrevista de la enfermera detenida por las cinco muertes de bebés en el Hospital Materno Neonatal de Córdoba, Brenda Agüero. Horas más tarde, una madre víctima, Damaris Bustamante, arremetió contra ella.

“Vi un video de 17 minutos y no puedo creer cómo no llora si la culpan por cinco muertes”, dijo Bustamante sobre la joven de 27 años en diálogo con Radio Mitre. En tanto, expresó su sorpresa al verla sonreír.

Habló desde la cárcel y por primera vez para la TV, Brenda Agüero. (Captura entrevista ElDoce.tv)

En segunda instancia, la progenitora del difunto Benjamín reflexionó sobre los dichos de la principal acusada: “Dice que no participó en los partos, pero se olvidó de todo el maltrato que me hizo vivir ahí adentro”.

Hospital Materno Neonatal de Córdoba. (La Voz / José Hernández)

Al ser consultada por qué sintió al oír parte del diálogo en El Doce, la mujer respondió: “No puedo explicar el shock que tuve al volver a escucharla”. En tanto, recordó que la trabajadora de la salud la “maltrató y zamarreó los brazos reiteradas veces antes de pasar a la sala de parto” en el momento previo de dar a luz.

Qué le dijo Brenda Agüero a Damaris Bustamante

La mujer recordó de manera dolorosa el trato que tuvo por parte de la enfermera detenida desde el 19 de agosto. “Todo lo que pase con tu bebé va a ser tu culpa. Damaris, no seas egoísta”, reveló sobre las palabras de la trabajadora en el área de obstetricia.

Policías llevan detenida a Brenda Aguero, la enfermera acusada por las muertes de bebes en el Hospital Materno Neonatal. (Nicolás Bravo / La Voz) Foto: Bravo Nicolas

Luego, la víctima reveló que Agüero le dijo ´es hermoso, viste que podías´, tras el nacimiento. Al mismo tiempo detalló que la joven “alzó (a Benjamín), lo acomodó en la cunita y después entró a sala común para decirme que lamentaba todo lo que sucedió”.

Las sospechas limitadas

“No puedo decir más de lo que se informa y trasciende. La cantidad de violencia que me hizo es inexplicable”, se limitó la mujer sobre el motivo de sus sospechas hacia la enfermera. Además, se preguntó: “¿Por qué no habló antes?.

El trabajo del fiscal Raúl Garzón

El fiscal Raúl Garzón dirige la investigación que implica los 13 bebés afectados dentro del centro de salud. “Pedimos que el fiscal busqué respuestas. Siempre que le preguntamos, nos brindó una respuesta”, recalcó la integrante del grupo de madres afectadas.

GARZÓN. El fiscal del caso (Raimundo Viñuelas/Archivo).

En relación a la indagación en la búsqueda de las causas y autores de las muertes de los cinco recién nacidos, la señora expresó: “No creo que haya una respuesta, pero le pido a Dios por una todos los días”.

“Quiero saber qué le pusieron a mi hijo y quién fue”, expresó emocionada la mujer que ya no piensa en ser madre. Por último, reveló un anhelo por parte de las víctimas: “Creemos que va a haber justicia, no creemos otra cosa”.