Talleres pone casi todos los sentidos en la revancha con Vélez por la clasificación a semifinales de Copa Libertadores, y es por tal motivo que para este sábado a las 18 con Argentinos Juniors, por Liga Profesional, los Albiazules activarían rotación en el equipo.

Pedro Caixinha dio a conocer la lista de concentrados, y se desprenden un par de certezas: el uruguayo Christian Oliva se recuperó del golpe sufrido en Liniers y será titular, porque quedó al margen del desquite con Vélez por acumulación de amarillas. Y que Héctor Fértoli sigue al margen, por la lesión en el tobillo.

Pedro Caixinha mete rotación ante Argentinos, y apuesta todo en la revancha con Vélez. Foto: Twitter @CATalleresdecb

No necesariamente los que sean titulares ante el Bicho no lo serán ante Vélez. Por ejemplo, podría tener minutos para ganar ritmo Michael Santos, y también estar entre los once el próximo miércoles, cuando Talleres intente revertir la derrota 3 a 2 en la ida. Mismo caso para Rodrigo Garro, autor del golazo del 2-2 en el Fortín.

Una probable formación de la T sería con Guido Herrera o Alan Aguerre; Julio Buffarini, Julián Malatini, Rafael Pérez y Ángelo Martino; Oliva y Garro; Matías Esquivel, Favio Álvarez y Francisco Pizzini; Santos.