Sergio Rapisarda, presidente de Vélez Sarsfield, dio su visión sobre los serios incidentes que se produjeron en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores con Talleres. Y salió al cruce de las duras declaraciones de Andrés Fassi en su contra.

“Son hechos que uno no comparte. La verdad que fue la parte oscura del espectáculo. Nosotros llegamos a este partido con buen dialogo con la gente de Talleres”, señaló Rapisarda sobre las brutales agresiones en el inicio del segundo tiempo en el estadio José Amalfitani. Cuando barras bravas atacaron a dirigentes y allegados al plantel de Talleres.

“Además de familiares y allegados de la gente de Talleres, había barras. También hubo carnets truchos que no sabemos cómo llegaron”, intentó justificar, en declaraciones al programa Puede Pasar de DSportsRadio.

Sobre la decisión en Córdoba que no se permita el ingreso de público de Vélez para la revancha del miércoles 10 de agosto en el Kempes (derrota por 3-2 de Talleres en la ida), remarcó: “No hemos recibido una notificación”. Vale recordar que la dirigencia del club de Liniers compró 10 mil entradas para su público, que iba a ser ubicado en la cabecera Artime.

“Desequilibrio”

Sobre las declaraciones de Andrés Fassi, tratando de “inepto y mentiroso” a Sergio Rapisarda, el presidente de Vélez replicó: “El desequilibrio no es bueno en las personas, fuimos muy claros con él y su gente. Lo comprendí y le pedí disculpas, algo no se hizo bien”.

Y añadió: “Son palabras fuertes de Fassi. Nosotros no compartimos lo que pasó. Esto lo voy a aclarar con él de otra manera, no en los medios. ¿Cómo voy a abrir yo la puerta para que pase la barra? No, para nada. Todos tienen derechos a equivocarse. Pero ni yo ni mis compañeros aceptamos sus frases, que no están a la altura de Vélez”,

“Son muy gruesas las frases de Fassi. Usó la palabra masacre. Sí hubo gente herida, nuestra gente la asistió. Fuimos claros con Fassi y su gente, nosotros no provocamos esto”, completó Rapisarda.