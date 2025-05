El cierre de la fase de grupos de la Copa Libertadores tuvo un desagradable momento que trascendió el terreno de juego. Miguel Navarro denunció xenofobia por parte de Damián Bobadilla y, ante este escenario, Talleres emitió un contundente mensaje.

Talleres: Miguel Navarro denunció xenofobia por parte de Damián Bobadilla

Según explicó Mariano Levisman, director técnico de Talleres, Navarro fue víctima de xenofobia por parte del jugador de São Paulo. La gravedad del cruce fue tal que el lateral, en medio del partido, expresó su deseo de abandonar el terreno de juego.

Miguel Navarro escuchó un insulto xenófobo de parte de Bobadilla, jugador de San Pablo. (Foto gentileza Olé).

Al retirarse del campo, Navarro manifestó su deseo de no profundizar sobre lo vivido y expresó: “No quiero hablar sobre eso, solo quiero irme a mi casa. Él sabe lo que dijo”.

El mensaje de Miguel Navarro contra Damián Bobadilla: “Pobreza mental”

Posteriormente, subió una historia a su cuenta de Instagram donde mostró su orgullo por ser parte del pueblo venezolano. “Quisiera poder yo tener en mis manos la solución al hambre que vive mi país, espero Dios me de abundancia para poder ayudar”, escribió.

El mensaje de Miguel Navarro contra Damián Bobadilla.

“No creo que pueda hacer mucho contra la pobreza mental. Nunca me avergonzaré de mis raíces e iré hasta las últimas consecuencias frente al acto de xenofobia que viví hoy en Brasil a manos de Damián Bobadilla, en el fútbol no hay cabida para los discursos de odio”, cerró.

El contundente mensaje de Talleres por las declaraciones de Damián Bobadilla a Miguel Navarro

Horas más tarde, el Matador emitió un contundente mensaje para respaldar a su jugador. “Miguel estamos orgullosos de vos y tus orígenes. Todo Talleres te acompaña”, escribieron en el final de un comunicado.