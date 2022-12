La cordobesa Julieta Jankunas explotó contra jóvenes que la maltrataron en redes sociales

Las Leonas se encuentran disputando una nueva edición de la FIH Pro League y el jueves golearon a Gran Bretaña por 3 a 0. Sin embargo, no todo fue alegría ya que la cordobesa Julieta Jankunas vivió un momento indeseado y explotó en las redes sociales.

Luego del partido correspondiente a la sexta fecha, la delantera se acercó a saludar a los hinchas y una reacción suya causó enojo entre las aficionadas. Es que, según contó enfurecida a través de una serie de historias de Instagram, cuando estaba sacándose fotos y dando autógrafos, una chica le “revoleó” una camiseta, actitud que no le gustó.

“Dije ‘los que me tiren la camiseta no se las voy a firmar‘ y la tiré al piso”, contó la joven medallista olímpica. “Jamás voy a permitir que me falten el respeto, porque jamás se lo falté a ustedes, y mucho menos permitir que le tiren basura al equipo”, aseveró.

Una de las gotas que rebalsó el vaso fue un video que compartió una joven del momento en el que la jugadora tira la camiseta y escribió “A esto le llamaba ídola”. “Vamos a jugar un juego: demos vuelta la situación y ponganse en nuestro lugar”, pidió Jankunas, y agregó en tono irónico: “¿Hermoso ir a saludar a tu gente y que te lancen cosas, que te griten desesperados, se enojen y que te digan ortiva, agrandada, soberbia, no?”.

Acto seguido, la exUniversitario mostró algunos de los comentarios despectivos que algunas usuarias de Twitter le dirigieron a su persona. “No soy todas las cosas horribles que leí. Tengo la suerte de poder trabajar mi cabeza y no voy a engancharme en esto, pero no lo iba a dejar pasar”, escribió. En este sentido, expresó que no es “de hacer estas cosas, pero estoy cansada de que nos escrachen” y remarcó: “No somos animales, somos personas”.

El descargo completo de Julieta Jankunas en Instagram

La cordobesa Julieta Jankunas se cansó de las críticas y explotó contra hinchas de Las Leonas. Foto: Instagram

