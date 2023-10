Día de la Madre: quién es la ex Leona mendocina que eligió la maternidad antes que la Selección

Si hay que hablar de perseverancia, de alguien que logró cumplir todos sueños con Las Leonas, ganando Mundiales, haciendo podios en Juegos Olímpicos, ser capitana de una selección, continuar jugando en el más alto nivel de su club River Plate y -como si fuera poco- ser mamá, sólo hay un nombre: Macarena Rodríguez, jugadora de hockey sobre césped mendocina, que surgió en el Andino y hoy es uno de las más representativas y experimentada de este deporte a nivel nacional.

Tiene 45 años, vive en Buenos Aires junto a Matías Olguín, quien es su compañero desde que ambos jugaban en Andino. Hoy, ya no son dos sino tres porque desde hace 5 años que Tobías completó su vida.

Macarena, Tobías y Matías. Foto: Instagram

En el Día de la Madre, Vía Mendoza quiso descubrir la nueva etapa de una eterna Leona dentro y fuera de la cancha, quien hoy no sólo es un ejemplo como deportista sino también como mamá, con sus miedos e inseguridades, sus aciertos y errores, enojos y alegrías; pero, como le sucede a la mayoría, se esfuerza con esmero para preparar a su hijo para el mundo.

Tobías junto a mamá. Foto: Instagram

¿Quién es Macarena Rodríguez?

Macarena juega al hockey sobre césped actualmente en la Primera de River. No deja de ser una mujer activa en este deporte que, además de transmitir a las jugadoras más jóvenes su experiencia, lo toma de manera particular como “mi cable a tierra. El hockey me apasiona, trato de mantenerme tanto en lo físico como técnicamente bien para poder competir en el mejor nivel en el Metropolitano”, confió la mediocampista que con River ya está clasificada a los play off.

Macarena Rodríguez en River Foto: Instagram

En su formación, desde Andino, Selección y River, contó con entrenadores que marcaron su vida en el deporte. Como " Viviana Epis, quien es mi alma gemela. Ella me transmitió la pasión, el no bajar nunca los brazos. Por mucho tiempo fue mi modelo a seguir. Otro fue Alfredo Castro, quien me perfeccionó en técnica, estratega, en mi visión dentro de la cancha”, confió.

Macarena en la Selección Mendocina. Foto: Instagram

Y agregó: “A nivel de selección hubo técnicos que me aportaron y de cada uno trato de sacar lo mejor: Cachito (Vigil) para mi es un genio en todo sentido, es un formador que te hace pensar; y. Chapa (Retegui), un gran motivador, siempre transmitió ir para adelante y mirar las cosas de manera diferente”.

Las Leonas tienen el fixture de Toronto

Rodríguez integró el seleccionado argentino desde el 2011 y dejó a Las Leonas siendo capitana en el 2014-15.

En ese periodo, tras el sacrificio y el esfuerzo, logró ser campeona del mundo en Rosario 2010, medalla de plata en Londres 2012, conquistó tres Chanmpions Trophy (2010, 2012 y 2014) y subcampeonato en Champions Trophy 2011. También logró ganar Juegos Panamericanos (2011 y 2015), dos medallas de oro en la Copa Panamericana 2004 y 2013).

Lucha Aymar y macarena Rodríguez, en Las Leonas con la medalla de plata en los Juegos Olímpicos. Foto: Instagram

“Uno siempre recuerda aquellos momentos en de Selección pero para mi es un capítulo cerrado. Los recuerdo con mucho amor pero cuando estás a nivel profesional, competís y trata de estar en el mejor nivel posible hay cosas que tenemos que dejar de lado por tratar de estar de manera óptima. Es mucho el sacrificio que uno hace y la verdad que hoy no me veo haciéndolo, porque tengo otros objetivos y hoy mi anhelo es estar al lado de mi hijo, verlo crecer y abocarme a sus necesidades. Hoy al deporte lo miro desde otra perspectiva”, confesó la ex capitana de Las Leonas.

Las Leonas hoy iniciarán su campaña

Y luego agregó: “Durante mi etapa en la Selección di todo y mucho más. Actualmente persigo otros objetivos a nivel personal, porque uno tiene que evolucionar en otras cosas que son buenas para uno mismo. Creo que me siento realizada con el camino transitado y disfruto esta etapa de madre”.

-¿Qué mensaje dejás a quienes tienen sueños y lo ven lejos?

-Que disfruten el día a día. Es importante conocerse a uno mismo y saber qué cosas te apasiona, cualquiera sea el ámbito. Cuando uno tiene un sueño hay que luchar por él y hay que trabajarlo. Para perseguirlo hay que hacer cosas en la cual requiere de enfoque, convencerse de que ese sueño está cada vez más cerca. Todos tenemos anhelos, pero para obtenerlo hay que brindarle para que eso transcurra. Trabajar duro y no bajar los brazos. A veces los sueños tardan en llegar pero llegan si nos esforzamos por conseguirlo.

Tobías alentando entrenando con mamá. Foto: Instagram

Macarena Rodríguez en su etapa como mamá

Macarena es la quinta hija de cuatro hermanos varones. Es la mejor compañera y esposa de Matías Olguín y madre de Tobías (de 5 años), quien es la luz de sus ojos y a quien intenta inculcarle los valores que sus padres le enseñaron.

Rodríguez no sólo juega al hockey en la Primera de River sino que reparte su día con su trabajo en una empresa softward de gestión, Clever Solution. Por lo que su rol de estratega, también lo aplica en su vida.

-Siendo una apasionada del hockey y jugadora de alto rendimiento, ¿cómo viviste tu embarazo y cómo es el vínculo con tu niño?

-La verdad que tuve la bendición de tener un embarazo hermoso. Tobi me ayudó desde la panza para poder seguir entrenando. En los 9 meses nunca dejé de entrenar (diferenciado) por una cuestión de ego personal, porque no podía parar. Nació y al mes ya estaba adentro de una cancha. Y hasta la actualidad me acompaña a los entrenamientos, a los partidos... es mi compañerito. Y yo con él en sus actividades porque ahora me toca a mi alentarlo desde una tribuna.

Tobías alentando a mamá. Foto: Instagram

-¿Alguna vez sentiste que debías postergarte?

-No postergué por ser mamá. Se dio. Tuve la suerte de cumplir todas las etapas como deportista y disfrutarla. Después vino otro disfrute, en la cual apareció Tobi que me acompaña en el deporte, pero yo con otra mirada del hockey, más como hobby. De esa forma puedo llevarlo como mamá y estar con él.

-¿Cuántas horas al día compartís con Tobías?

-La mayor parte de mi vida, trabajo en la mañana en la oficina cuando Tobi va al colegio. Matías lo busca y después en la tarde trabajo desde casa. Después cuando tenemos que ir al club, me acompaña y estamos todo el día juntos. Tratamos de estar presentes en su vida todo lo posible porque disfrutamos mucho ser papás y es una veta super importante en mi vida.

-¿Qué ves en Tobi que te fascina?

-Es un niño que tiene mucha personalidad, elige él sus gustos, cómo vestirse, qué hacer, a qué jugar, nosotros lo que hacemos es acompañarlo. Hace un año nos dijo que él no era jugador de hockey, que le gustaba el futbol y respetamos su decisión. Sabemos que es muy chiquito y pueden cambiar sus elecciones en su vida, pero en lo que sea lo acompañaremos siempre.

Tobías, hincha de River, junto a mamá. Foto: Instagram

-¿Qué cosas te gusta más hacer con tu hijo?

-Todo, y vamos a todos lados juntos. En nuestros momentos libres jugamos mucho. A él, como es fanático del fútbol, tiene unas figuritas que arma equipos; le gusta mucho ver videos sobre fútbol, sabe de jugadores, posiciones, clubes a cuáles se fueron, si están lesionados. Formamos equipos y me instruye porque no los conozco y él me explica. Y después acompañarlo con su deporte, porque consideramos que como tal es una herramienta que le aporta su la vida.

-¿Podés decir que es el momento más feliz de tu vida?

-Totalmente. Creo que somos muy afortunados por tenernos los tres, contamos obviamente con nuestras familias en Mendoza, pero soy una agradecida por lo que Dios nos dio. Queremos darle a él todo en lo humano, que no le falte afecto. Después las cosas materiales, hoy tenés, mañana no. Pero si basás tu vida en el amor, es super valioso.

-¿Tenés miedos cómo madre?

-Soy muy miedosa, muy insegura. Cuando lo dejo en algún lugar siempre pienso en la posibilidad de si le pasa algo. Trato de no trasladárselo, llevo mis miedos por dentro. Intento canalizarlo, respirar profundo y entender que tiene que pasar por ciertas cosas que lo ayudarán a crecer en la vida. Aprender a soltar es muy difícil.

-¿Qué consejos podrías dar desde tu experiencia para las madres que lo intentan cada día ser mejores,

-No sé si soy la mejor, pero creo que uno hace lo que puede con las experiencias se tiene, modelos de mamá. No siempre uno llega bien del trabajo, tenés angustias de la vida misma, pero evito transmitirlo. Hay momentos que no tengo paciencia, que estoy irritable por cosas, y es cuando respiro profundo, trato de ponerme en el presente, analizar esa sensación de que algo no está bien, y me reseteo. Entender que él tiene 5 años, que tengo que transmitirle tranquilidad, y que debemos estar con él de la mejor manera. No siempre es fácil pero el amor todo lo puede.

Macarena Rodríguez en River Foto: Instagram

-¿Pensás en tu retiro deportivo?

-Ya me retiré hace mucho tiempo. A esa etapa de duelo la hice cuando dejé la Selección. Hoy es un hobby y un cable a tierra. Cuando decida no estar en una cancha, seguiré haciendo la misma deportista. Si bien sigo en el alto nivel, sé que no siempre será así. Mientras pueda, seguiré para aportar a las más chicas esta pasión que tengo por el deporte. Y el día que el físico no me dé para seguir jugando, lo haré desde oro lugar.