Un ex técnico de las Leonas fue imputado por 6 casos de abuso sexual

Este jueves el reconocido entrenador de hockey sobre césped, Walter Conna (50 años), fue imputado por la Justicia de San Rafael por seis casos de abuso sexual simple, un delito excarcelable que tiene una pena máxima de 2 años de cárcel.

El coach, quien supo dirigir selecciones mendocinas y argentinas (masculinas y femeninas) quedó en libertad pero con restricciones como una prohibición de acercamiento a la víctima que, al momento de los presuntos abusos, tenía 15 años y que actualmente sigue jugando al hockey, por lo que el sospechoso no deberá asistir a partidos donde pueda estar la víctima.

Además, el acusado no podrá ausentarse de Mendoza sin previo aviso y deberá concurrir regularmente a una dependencia judicial para firmar. Por su parte, la fiscal ordenó comunicar la medida a la Asociación Mendocina de Hockey y a la Confederación Argentina de Hockey para que actúe.

Walter Conna.

El caso de abuso sexual salió a la luz

A mediados de octubre de 2022, la joven (actualmente es mayor de edad) se acercó a una dependencia judicial del departamento sureño para denunciar que en 2019, cuando tenía 15 años, fue abusada sexualmente en reiteradas ocasiones por el entrenador del club donde jugaba al hockey sobre césped.

La víctima detalló en su relato que a mediados de junio del año indicado el DT la había promovido a Primera. Pero a su vez, comenzó a mandarle mensajes de Whastapp en tonos sexuales y hasta tuvo encuentros privados en el club como en un hotel y una cabaña. Allí el acusado la tocó en sus partes íntimas.

“Me sentía asqueada pero no quería que se enojara conmigo. Si no lo hacía no me iba a dejar jugar ningún partido”, confió la víctima en su declaración. “Me bloqueé, no sabía cómo reaccionar”, aseguró la joven jugadora en el expediente.

En marzo pasado, la fiscal de Violencia de Género Paula Arana decidió tomarle una declaración informativa al ex hockista y técnico, y este jueves fue citado en los Tribunales de San Rafael para acusarlo formalmente.

Posteriormente, Walter Conna fue notificado por seis hechos de abuso sexual simple, por lo que arriesga una potencial condena con privación de su libertad. Pero al tener antecedentes penales y el delito permite una condena excarcelable, quedó en libertad.

La gravedad del caso se acentúa no sólo fue la edad de la víctima, sino también por la jerarquía del presunto agresor por ser su entrenador y reconocido en el mundo del hockey sobre césped.

Además del testimonio de la denunciante, se cuenta con otras declaraciones de personas del entorno del club y se incorporaron capturas de pantalla de conversaciones de Whastapp.

Quién es Walter Conna

Walter Conna fue jugador de seleccionados nacionales y luego, como entrenador dirigió varios clubes mendocinos logrando títulos locales. Y por tales logros fue designado técnico del seleccionado provincial en varias oportunidades, tanto en elencos femeninos como masculinos. E incluso, tuvo procesos como seleccionador de Las Leonas, Leones y Leoncitos.