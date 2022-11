Perdió la Selección Argentina y una fanática cordobesa de Tini Stoessel explotó en las redes

La derrota de la Selección Argentina en manos de Arabia Saudita por la primera fecha del Mundial Qatar 2022 generó sorpresa en todo el mundo y las reacciones no tardaron en llegar a las redes sociales. Luego de finalizado el partido, en Twitter se hicieron virales dos audios de una fanática cordobesa de Tini Stoessel que expresó todo su enojo contra quienes criticaron a la cantante por el desempeño de su pareja Rodrigo de Paul.

“¡Estoy envenenada!”, comienza reclamando Magui en un mensaje de voz que le mandó a un amigo y que este compartió en la red social del pajarito. “De paso entro a Twitter y vi todas las mierdas que ponen de Tini Stoessel como si tuviera la culpa de que su novio haya tenido un mal desempeño en el partido”, se la oye decir en un tono poco amigable.

“¡Me tienen re podrida! ¿Por qué no se van todos a la p... que los parió?”, gritó la joven fan de Tini, que en su cuenta de Twitter tiene una foto suya en el recital de la artista argentina. “Aguante Argentina, aguante Messi y aguante Tini Stoessel. Y si no les gusta el Mundial, no lo vean, no lo consuman”, enfatizó.

Como si su enojo por la Selección Argentina fuera poco, Magui concluyó el primer audio con un negativo pronóstico para la actividad que estaba por emprender. “Me voy a rendir, que seguro me va para el ort... porque encima estoy con la peor de las ondas. ¡La p... que lo parió!”, remarcó.

El segundo audio de la fanática cordobesa de Tini tras la derrota de Argentina

La conversación no termina ahí, sino que hay un segundo audio con el reclamo de la joven cordobesa. “Los argentinos estamos pasando la peor crisis económica de la historia y seguimos en pie. Así que no vengan a llorar todos por un 2 a 1 contra estos árabes de mier...”, expresó Magui junto a una serie de fuertes insultos.