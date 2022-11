Momento viral: Tini quiso sorprender a un fan cordobés pero al asombro se lo llevó ella

Tini se presentó este jueves por primera vez en el estadio Mario Alberto Kempes y su show estuvo a la altura de las expectativas. En el primero de los dos recitales que brindará esta semana (el otros es este viernes 11), la actriz y cantante la rompió y hasta sorprendió a un fan invitándolo al escenario.

Antes de interpretar la canción La Triple T, la artista argentina vio que justo abajo del escenario estaba Gonzalo bailando cada tema con mucha euforia. “Yo no puedo creer lo que estás bailando, ¿te animás a subir al escenario?”, le preguntó, a lo que el joven accedió inmediatamente.

En ese momento, el muchacho, que estaba vestido con una remera rosa típica del vestuario de Tini Stoessel y llevaba consigo la bandera de la comunidad LGBT+, escaló a la tarima y se fundió en un abrazo con la compositora. “Qué importante es ser lo que uno tiene ganas de ser sin importar que diga el resto. Que los envidiosos se vayan pa’ el carajo”, gritó la cantante de 25 años.

Sin embargo, a la gran sorpresa se la llevó la propia Tini. Es que, al comenzar la coreografía del tema que es furor en todas la plataformas digitales, Gonzalo demostró que se sabía el challenge a la perfección y dejó a la artista sin palabras. “Yo les prometo por mi vida que esto no estaba planeado, se los juro. Estoy totalmente… ¿ustedes vieron eso? ¡Qué locura! Fue muy increíble. Literal, quede en shock”, reconoció la cantautora después del show brindado por el joven cordobés.

La emoción del joven cordobés que sorprendió a Tini en su show

Una vez finalizado el recital, Gonzalo dialogó con El Doce y aseguró que cumplió “un sueño”. “Yo solamente tenía planeado tirarle algo y ella cuando me vio, me hizo subir. No lo puedo creer”, señaló con gran emoción. “Sigo a Tini desde Violetta y este es mi cuarto show del año”, sentenció.

Tini despejó dudas de su relación con De Paul

En las últimas semanas, circularon versiones de que Tini y Rodrigo De Paul ya no estaban más de novios, pero fue la misma cantante la que desmintió esos rumores. A fines de octubre, la artista aseguró: “Estamos súper bien con Rodri”. Sin embargo, en las últimas horas volvió a tomar fuerza la posibilidad de un quiebre en la pareja y de un nuevo acercamiento del jugador de la Selección Argentina a su ex, Camilia Homs. Pero hasta el momento son solo rumores.