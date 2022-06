“¡No! ¡Se llevó mis apuntes, rindo mañana!” fue la frase de Paula después de que Tini se guardara sus fotocopias pensando que eran una carta. El momento de confusión se volvió viral y la cordobesa recuperó sus notas. Este jueves, contó cómo le fue en el examen y por qué se volvieron amuleto.

El pasado domingo vino Tini a Córdoba y se alojó en un hotel de barrio Nueva Córdoba. Al enterarse, una decena de fanáticas se acercaron al lugar. Entre ellas, Paula Bocco quien se dirigía a la casa de sus abuelos y se encontró con el despliegue.

“Estaba yendo a estudiar a lo de mis abuelos y solo tenía los apuntes. Pensé en dárselos para que me los firme y tener más suerte en el examen”, contó la cordobesa a TN. Sin embargo, Tini agarró las notas y se las llevó pensando que eran una carta.

“Entré en desesperación, después de un rato de gritar y que la gente me ayudó, logré que el asistente me escuchara. Le comenté que quería la firma de Tini, entonces me recibió la lapicera, se los llevó a Tini y me devolvió los apuntes firmados”, contó la joven que estudia Psicología.

La cordobesa contó cómo le fue en su examen. Foto: TN

Este jueves, rindió el examen en cuestión y aseguró que los apuntes se convirtieron en amuleto. “Me fue muy bien. Aún no me dieron la nota pero sé que me fue bien. Los colgué en el aula para que a todos nos de suerte. Lo más gracioso es que nos permitieron utilizar los apuntes para responder una pregunta, así que de alguna manera Tini nos ayudó”, cerró.