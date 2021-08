“Es la primera medalla, pero esperamos que vengan algunas más”. Lo dice Germán Schulz y sus compañeros Pumas, Gastón Revol y Lautaro Bazán Vélez, asienten. Orgullosos, regresaron a Córdoba con el tercer puesto del rugby argentino en los Juegos Olímpicos de Tokio.

“Lo primero que quiero es conseguir nafta para devolver el auto”, señaló Revol en El Doce, porque al ingreso de Córdoba se quedaron sin combustible. Hubo que empujar hasta el final. “Hicimos un sacrificio muy grande en un año raro”, añadió Schulz. “Tanto trabajo ‘garpó', gracias al apoyo de nuestras familias”, completó Bazán Vélez.

Cordoba el 02 de August de 2021 Lautaro Bazán Vélez Luciano González german Schulz los Pumas ganadores de la medalla de bronce en Tokio 2021 (Foto: Pedro Castillo). Castillo Pedro | 51

El plantel de Los Pumas arribó al país a las 6 de este lunes, recibido por aplausos. Los tres cordobeses regresaron a la provincia pasadas las 15 para cumplir con el aislamiento preventivo de siete días correspondiente para quienes regresen desde el exterior y ante la pandemia.

Consiguieron la medalla de bronce en el torneo de seven en los Juegos Olímpicos, hasta ahora la única presea de la delegación albiceleste en Tokio.

Elogios del técnico

“Fue increíble el nivel de rugby que se mostró. Tuvimos rivales de gran exigencia y sacamos adelante esos partidos. En tres días de competencia pasó de todo”, resumió Santiago Gómez Cora en declaraciones al programa Tercer Tiempo de Radio Mitre Córdoba.

“A mí me preguntan qué tengo con Córdoba y les digo nada, desarrollan jugadores y los elijo. Yo no me fijo en la región, no elijo por colores, elijo por rendimiento. A veces es una casualidad pero también una causalidad de una provincia que desarrolla más las destrezas de los jugadores. Algo bien hizo Córdoba para tener tantos jugadores”, destacó.