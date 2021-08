Los Pumas 7s le pusieron fin a su gloriosa travesía en Japón. Luego de ganar la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos Tokio 2020, pudieron volver al país tras la modificación del Ministerio de Salud.

Luego de que el Ministerio le permitiera el regreso a los 129 atletas olímpicos sin sumarlos al lote permitido de ingreso diarios al país, la Selección de rugby llegó al Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

“Es una satisfacción enorme después de ocho años de tropezones. Siempre digo que son más caídas, pero hay que aprender. Hablamos siempre de curva de aprendizaje. De los errores, tratar de ver qué pasó, cómo solucionarlos”, dijo Santiago Gómez Cora ante la prensa.

El entrenador de Los Pumas 7s también resaltó: “Respecto del sacrificio, que muchos decían ‘no los dejaron entrenar’, a nadie dejaron salir. El primer recurso de la pandemia fue encerrarnos, como a un abogado, a un arquitecto y a nosotros. Ahí está en cada uno meter excusas, ‘no me dejaron salir’ o ‘no me entrené’ o tenés estos chicos que subían las escaleras del edificio o iban a la terraza o se volvían locos yendo de un lado para el otro. Sin sacrificios no hay logros y eso es lo que marcó el rumbo”.

Luego del permiso otorgado por el Ministerio, tanto Los Pumas 7s como cualquier miembro de la delegación argentina que regrese al país deberán cumplir siete días obligatorios de aislamiento.