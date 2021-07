Los Pumas 7s le dieron la primera medalla de los Juegos Olímpicos Tokio 2020 a la delegación nacional. Luego de su gran conquista, quisieron regresar a Argentina pero les cancelaron un vuelo.

“No podemos volver a la Argentina. No nos reciben por el tema del cupo para los que entran al país, y eso nos duele mucho. Estos chicos sueñan con darles alegrías a sus familias, a todos los argentinos en este año tan duro. Y que te digan que no podés volver a tu casa es muy fuerte”, contó el entrenador Santiago Gómez Cora en TN.

El foco de gran parte del equipo estuvo puesto en su dura preparación y su tiempo alejado de sus familias.

“Estos chicos están encerrados desde hace un año y medio para no contagiarse. Ese fue el esfuerzo más grande que hicimos. Fue un año y medio de no poder juntarse, y no se contagió ninguno. Hicieron un esfuerzo sobrehumano”, dijo Gómez Cora.

“Se nos suspendió el vuelo. Íbamos a salir hoy vía Amsterdam, pero no pudimos viajar porque se suspendió con Buenos Aires. Todos queremos ver a nuestras familias, amigos, novias. En estos últimos meses estuvimos mucho tiempo afuera y queremos disfrutar de esta medalla con ellos”, sumó Marcos Moneta, una de las figuras del equipo.