Juan Manuel Cavagliatto, contundente sobre dónde se jugará el Instituto-Talleres

Instituto recibirá a Newell’s este domingo a las 21.30 en el estadio Kempes, por la quinta fecha de Liga Profesional. Y en la fecha nueve será local ante Talleres. Estaba dando vuelta una versión de que el primer clásico cordobés por los puntos iba a ser en el estadio mundialista, y Juan Manuel Cavagliatto despejó dudas.

El presidente de Instituto, en un extenso reportaje con Radio Sucesos, fue categórico: “Instituto tiene su estadio y vamos a jugar todo el campeonato en nuestra cancha. Solamente cambiamos por el recital de Arjona (este sábado 25), porque estaba programado desde antes de conocer el fixture. El Kempes es un estadio hermoso, pero tenemos nuestra cancha”.

Juan Manuel Cavagliatto, presidente de Instituto, y la localía ante Talleres. Foto: Twitter @RadioSuceso

Respecto del encuentro de este domingo con Newell’s, remarcó que el ingreso será sólo para socios. ”Ya dijimos muchas veces que para ver a Instituto hay que ser socios. No me olvido de la gente que no se fue de vacaciones y guardó el dinero para pagar el carnet, y de los que hicieron cola 12 horas con un calorón para asociarse. Por respeto a ellos, ingresarán sólo socios”, concluyó.

DERECHO DE ADMISIÓN PARA DOS SOCIOS

Cavagliatto confirmó además que dos socios fueron identificados por el sistema de cámaras del estadio, al momento de arrojar botellas al campo de juego, en el partido con Huracán por la tercera fecha de la Liga Profesional. “Se les aplicará el derecho de admisión en el próximo partido. Hay dos personas más que todavía no fueron identificadas y trabajamos con el comando de cámaras para hacerlo”, explicó el presidente Albirrojo.

En más de una ocasión hubo inadaptados que arrojaron al campo de juego botellas de gaseosa. No pasó nada grave, pero el club igual los sancionará (Foto: Ramiro Pereyra / La Voz).

Sobre la disputa entre distintas facciones de la barra, con incidentes en el partido amistoso ante Colón en el Kempes, lamentó: “Es una situación que cansa. Son los únicos que entienden que Instituto está en Primera y el comportamiento debe ser de primera. Y que debemos estar todos juntos”.

ASÍ SE UBICARÁN LOS BARRAS EN EL KEMPES

Los socios de Instituto que habitualmente van a las populares (tanto sur como norte) irán a la cabecera Willington en el Kempes. Con una excepción: la agrupación “Los Ranchos” irán a la platea baja en el sector Ardiles para no cruzarse con “Los Capangas”, que estarán en la popular Willington.

No habrá ventada de entradas. Ni para el público local ni para el visitante, ya que no hubo acuerdo con los directivos de Newell´s para ceder la cabecera Artime.