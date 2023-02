Andrés Fassi: “Después de Boca y River, Talleres superó a muchos equipos en todo aspecto”

El buen arranque de Talleres en la Liga Profesional ilusiona. Con los últimos tres partidos ganados, el equipo cordobés es uno de los animadores del torneo y el rendimiento es cada vez mejor. El que trata de mantener esa ilusión en su puesto clave es Andrés Fassi.

El presidente de la T habló con el programa Futbolémico de radio Showsport y no dejó tema sin tocar y admitió que también se suma al sueño de ser campeón. “Cada vez estamos más cerca de que Talleres sea campeón, venimos peleando en último tiempo por cosas importantes”, tiró Fassi.

Además, redobló la apuesta: “Después de River y Boca, Talleres ya ha superado a muchísimos equipos en muchos aspectos y con muchísimos menos refuerzos”. Y a ese análisis lo apoyó en cifras.

Andrés Fassi, presidente de Talleres, en Doha, Qatar. (La Voz)

“Hoy Talleres tiene más de 60 jugadores en su poder, 11 de ellos están en el extranjero. En los últimos mercados de pases somos uno de los equipos que más vende en el futbol argentino e incluso a veces hemos sido el primero”, afirmó el mandamás de la T.

La opinión de Andrés Fassi sobre la masa societaria de Talleres

El buen presente adentro de la cancha tiene su corolario con la alta convocatoria que tiene el Matador cada vez que juega de local. Fassi toma ese dato, analizó y le tiró la pelota a los hinchas: “Si Talleres tiene 2 millones de hinchas , ¿por qué no podríamos tenés 200 mil socios? El hincha debe comprometerse para ser parte del mundo Talleres”.

Talleres volvió a ser recibido por su gente de manera estruendosa. Foto: Ramiro Pereyra (La Vo

Con respecto a eso, Fassi anunció: “Estamos lanzando el ‘Socio T’ con la intención de llegar a los 80.000 socios. Hoy tenemos más de 53 mil socios al día. Esperamos más de 10.000 socios del extranjero y se esperan más”.

Hinchas de Talleres en el viaje a Mendoza y en la tribuna del estadio en el que se jugó la final de la Copa Argentina ante Patronato. (José Gabriel Hernández / La Voz) Foto: JOSE HERNANDEZ

Y aclaró: “El ‘Socio T’, la única diferencia es que va a estar en el 85% de los partidos, no podrán asistir únicamente cuándo se abra la Artime para público visitante. No queremos que los no socios entren a la cancha, únicamente socios”.

La realidad de los jugadores de Talleres según Fassi

Con respecto a los integrantes del plantel que dirige Javier Gandolfi, el presidente de Talleres puntualizó: “Valoyes va a ser un jugador que se va a ir vendido de Talleres en algún momento por el monto que pretendemos. Diego es el mejor delantero que tenemos en el país”.

Diego Valoyes ya trabaja con el Albiazul, pero es muy probable que sea vendido. Tiene varios pretendientes. (Prensa Talleres) Foto: Prensa Talleres

Sobre Rodrigo Villagra, uno de los mejores jugadores en este 2023, Fassi dijo: “Nuestra politica es de que Talleres pueda quedarse con un porcentaje de los jugadores. Villagra seguramente tendrá una cotización mayor en el mercado extranjero”.

Rodrigo Villagra, volante de Talleres. (Facundo Luque)

Y, cerrando, habló de sus proyectos personales aparte de presidir a Talleres. “Ahora estoy en un objetivo importante, ya vendí todo de Mexico saliendo de Grupo Pachuca. Estoy en la posibilidad de comprar un club en España que sería lo mejor para Talleres porque permitiría embarcar muchos jugadores”, dijo Fassi.

La entrevista completa con Andrés Fassi en Futbolémico: