Javier Gandolfi y la victoria de Talleres: “El partido podría haber terminado mucho antes”

“Hoy superamos el volumen de juego que mostramos con Boca, sobre todo el primer tiempo. Si nos íbamos con tres o cuatro goles de ventaja estaba bien, faltó eso. Igualmente estoy feliz con el trabajo de todos. Ha sido una semana importante”. El resumen de Javier Gandolfi sobre el triunfo de Talleres sobre Central Córdoba por 2 a 0.

“Cuando sale lo que trabajamos en la semana, el orgullo es muy grande. Hay que seguir mejorando. En este partido me voy con el sabor agridulce de que lo podríamos haber terminado mucho antes”, añadió el técnico Albiazul.

El Matador se enfrenta al Ferroviario por la cuarta fecha de la Liga Profesional, en el Kempes. (Ramiro Pereyra / La Voz)

“La mayoría de los jugadores está en un nivel muy alto. El jugador depende mucho de la confianza y por eso hay que aprovechar este momento. A mí entender, en todas las líneas estamos muy bien”, destacó “Cobija” Gandolfi en otro tramo de la conferencia de prensa.

“No me fui preocupado por el resultado del primer tiempo: dámelo siempre al 2 a 0. Sí hay que trabajar en cerrar los partidos. Hay que tener tranquilidad para hacerlo. La situaciones están y eso me deja tranquilo. Me preocuparía no tenerlas”, afirmó.

PARA GANDOLFI, TODOS JUEGAN

”Todos pueden jugar con todos: Pizzini, Sosa, Valoyes, Barrera, Alvez... todos. Y el que esta jugando es porque se lo ganó”, enfatizó Gandolfi sobre el nivel de sus dirigidos. Una formación titular que empieza a salir de memoria, y que tiene en el banco a Julio Buffarini, Diego Valoyes, Nahuel Bustos y Favio Álvarez, entre otros.

Otra vez, Francisco Pizzini con la boca llena de gol para que Talleres empiece ganando. Foto: Ramiro Pereyra (La Voz

“Todos los días disfruto esto. En cada entrenamiento y momento que me toca estar. Y obviamente, cuando se da el resultado, se disfruta mucho más”, completó el DT, que ganó 13 de los 21 partidos que disputó, con tres empates y cinco derrotas. Un 66,6 por ciento de efectividad (estadística Ariel Sarboraria).

MADELÓN, SIN RESPUESTAS

“Sabíamos que Talleres maneja bien las transiciones: pasa muy rápido de defensa a ataque. Encontrarnos abajo desde los 3 minutos fue muy complicado. No tuvimos tiempo ni de acomodarnos en cancha”, asumió Leonardo Madelón, técnico de Central Córdoba.